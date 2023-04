Rupiah Unjuk Gigi, Sudah Pasti AS Penopangnya!

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah pada awal perdagangan Kamis menguat setelah rilis data inflasi Amerika Serikat (AS) yang lebih rendah dari perkiraan.Melansir Antara, Kamis, 13 April 2023, kurs rupiah pagi ini dibuka naik 74 poin atau 0,5 persen ke posisi Rp14.806 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.880 per USD."Rilis data inflasi AS yang lebih rendah dari perkiraan mengindikasikan melemahnya permintaan domestik AS akibat kebijakan suku bunga yang hawkish dari The Fed," kata analis Bank Woori Saudara Rully Nova.Rully mengatakan, dengan melihat fenomena ekonomi AS saat ini maka ke depan Bank Sentral AS atau The Fed diperkirakan akan merencanakan jadwal penurunan suku bunganya secara bertahap.Indeks harga konsumen (IHK) AS untuk Maret mencatat kenaikan 0,1 persen bulan ke bulan, lebih rendah dari perkiraan konsensus pasar sebesar 0,3 persen dan ekspansi 0,4 persen pada bulan sebelumnya.Dalam 12 bulan hingga Maret, IHK meningkat lima persen, kenaikan tahun-ke-tahun terkecil sejak Mei 2021. IHK naik 6,0 persen secara tahun-ke-tahun pada Februari.Sedangkan dari faktor internal, data-data ekonomi masih kuat, di antaranya Purchasing Managers’ Index (PMI), inflasi, dan cadangan devisa.Hasil survei yang dirilis S&P Global menunjukkan capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Maret 2023 berada di posisi 51,9, naik dibanding bulan sebelumnya yang menempati level 51,2.Sementara inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Maret 2023 mencapai 4,97 persen karena terdapat peningkatan indeks harga konsumen (IHK) dari 108,95 pada Maret 2022 menjadi 114,36.Jika dilihat dari tren, inflasi tahunan pada Maret 2023 menurun dari level 5,28 persen (yoy) pada Januari 2023 dan 5,47 persen (yoy) pada Februari 2023.Cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2023 mencapai USD145,2 miliar, meningkat dibandingkan dengan posisi pada akhir Februari 2023 sebesar USD140,3 miliar.Peningkatan posisi cadangan devisa pada Maret 2023 antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan penarikan pinjaman luar negeri pemerintah.Rully memproyeksikan rupiah bergerak pada kisaran Rp14.890 per USD sampai dengan Rp14.950 per USD.