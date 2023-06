Menguji Level 6.770, Berikut 3 Saham Pilihan Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

"Penjualan ritel Indonesia mengalami peningkatan 1,5 persen YoY pada April 2023, melambat dari pertumbuhan 4,9 persen pada bulan sebelumnya. Ini adalah peningkatan penjualan ritel dalam tiga bulan berturut-turut," sebut Financial Expert Ajaib Sekuritas Ratih Mustikoningsih, dikutip dari riset hariannya, Rabu, 14 Juni 2023.Peningkatan penjualan terjadi untuk produk pakaian (17,6 persen di April 2023 vs 17,3 persen di Maret 2023), penjualan bahan bakar (8,3 persen vs minus 12,5 persen) dan peralatan rumah tangga (2,9 persen vs minus 9,0 persen). Secara bulanan, penjualan ritel melonjak 12,8 persen pada April 2023, terbesar dalam 12 bulan, menyusul kenaikan tujuh persen di Maret 2023."Sebaliknya, beberapa penjualan yang mengalami penurunan antara lain produk makanan (4,6 persen di April 2023 vs 9,4 persen di Maret 2023), dan penjualan suku cadang & aksesori otomotif (minus 4,9 persen vs minus 9,5 persen)," tambahnya.