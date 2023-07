Makin Kinclong, Ini Rincian Harga Emas Antam dan UBS

Baca juga: Harga Emas Dunia Mendekati Level Tertinggi

Jakarta: Harga logam mulia 24 karat keluaran PT Aneka Tambang Tbk (Antam) hari ini mengalami peningkatan Rp11 ribu per gram.Melansir laman Logam Mulia, Kamis, 13 Juli 2023, harga emas yang dijual di Butik Antam sebesar Rp1,082 juta per gram, naik dari harga sebelumnya Rp1,071 juta per gram.Sementara untuk harga jual kembali atau buuyback emas Antam naik Rp9.000 menjadi Rp958 ribu per gram.Senada dengan Butik Antam, harga emas Antam yang dijual di Pegadaian juga terpantau naik Rp7.000 menjadi Rp1,098 juta per gram. Sedangkan untuk harga emas cetakan UBS mengalami penurunan Rp1.000 menjadi Rp1,044 juta per gram.