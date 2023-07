Harga Emas Dunia Mendekati Level Tertinggi

baca juga: Segini Harga Emas Antam dan UBS Hari Ini





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SAW)

London: Harga emas dunia naik mendekati level tertinggi tiga minggu. Kenaikan harga emas dunia karena pelaku pasar tetap berspekulasi The Fed hampir mencapai puncak suku bunganya ketika data inflasi AS mencapai tiga persen atau di bawah konsensus analis sebesar 3,1 persen.Melansir Investing.com, Kamis, 13 Juli 2023, harga emas acuan XAU/USD naik sebesar 0,02 persen atau 0,19 bps ke level USD1.957 per ounce. Harga emas berada dalam rentang harian USD1.956 hingga USD1.958. Harga emas dunia naik 11,71 persen dalam setahun.Indeks Harga Konsumen (IHK) AS tercatat sebesar tiga persen atau turun dari perkiraan konsensus sebesar 3,1 persen dan capaian tahun sebelumnya sebesar empat persen. Potensi berakhirnya siklus kenaikan suku bunga The Fed saat ini membuat investor beralih dari dolar ke aset-aset yang sensitif terhadap suku bunga, terutama saham dan komoditas. Pelemahan dolar AS juga mendukung logam mulia, greenback diperdagangkan di level terendah dua bulan pada Rabu.Komentar terbaru dari para pejabat the Fed menegaskan kembali, meskipun bank sentral sudah hampir mencapai puncak suku bunga, suku bunga masih akan naik dalam waktu dekat. Suku bunga AS juga diperkirakan akan tetap lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama.Sementara potensi berakhirnya siklus kenaikan suku bunga the Fed mendukung emas, suku bunga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama diharapkan akan membuat kenaikan lebih lanjut pada logam mulia terbatas, karena ini meningkatkan biaya peluang untuk memiliki emas. Fokus minggu ini juga tertuju kepada komentar dari pejabat Fed lainnya, termasuk Presiden Fed Minneapolis Neel Kashkari dan Presiden Fed Cleveland Loretta Mester.