Harga Emas Antam Merosot Rp6.000 di Akhir Pekan

Berikut rincian harga emas per 15 Juli 2023:

Harga emas Antam dan UBS di Pegadaian

Jakarta: Harga emas keluaran PT Aneka Tambang Tbk pada akhir pekan mengalami penurunan sebesar Rp6.000 menjadi Rp1,074 juta per gram.Melansir harga emas di Butik Antam, Sabtu, 15 Juli 2023, setelah mencapai level Rp1,082 juta per gram harga emas kembali mengalami tren penurunan hingga Rp1,074 juta per gram pada hari ini.Sementara untuk harga jual kembali atau buyback emas mengalami penurunan Rp8.000 menjadi Rp947 ribu per gram.Sedangkan jika mengacu laman Pegadaian, harga emas Antam jatuh Rp3.000 menjadi Rp1,107 juta per gram dan harga emas UBS merosot Rp9.000 menjadi Rp1,041 juta per gram.Harga emas Antam di Butik Antam:Emas batangan 0,5 gram: Rp587 ribu.Emas batangan 1 gram: Rp1,074 juta.Emas batangan 2 gram: Rp2,088 juta.Emas batangan 3 gram: Rp3,107 juta.Emas batangan 5 gram: Rp5,145 juta.Emas batangan 10 gram: Rp10.235 juta.Emas batangan 25 gram: Rp25,462 juta.Emas batangan 50 gram: Rp50,845 juta.Emas batangan 100 gram: Rp101,612 juta.Emas batangan 250 gram: Rp253,612 juta.Emas batangan 500 gram: Rp507,320 juta.Emas batangan 1.000 gram: Rp1,014 miliar.Harga emas AntamEmas batangan 0,5 gram: Rp605 ribu.Emas batangan 1 gram: Rp1,107 juta.Emas batangan 2 gram: Rp2,153 juta.Emas batangan 3 gram: Rp3,204 juta.Emas batangan 5 gram: Rp5,305 juta.Emas batangan 10 gram: Rp10,553 juta.Emas batangan 25 gram: Rp26,253 juta.Emas batangan 50 gram: Rp52,424 juta.Emas batangan 100 gram: Rp104,768 juta.Emas batangan 250 gram: Rp261,647 juta.Emas batangan 500 gram: Rp523,078 juta.Emas batangan 1.000 gram: Rp1,046 miliar.Harga emas UBSHarga emas UBS 0,5 gram: Rp555 ribu.Harga emas UBS 1 gram: Rp1,041 juta.Harga emas UBS 2 gram: Rp2,064 juta.Harga emas UBS 5 gram: Rp5,100 juta.Harga emas UBS 10 gram: Rp10,145 juta.Harga emas UBS 25 gram: Rp25,310 juta.Harga emas UBS 50 gram: Rp50,516 juta.Harga emas UBS 100 gram: Rp100,990 juta.Harga emas UBS 250 gram: Rp252,339 juta.Harga emas UBS 500 gram: Rp504,202 juta.