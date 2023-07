Harga Emas Dunia Kinclong, Parkir di Level USD1.964

Baca juga: Ekonomi Global Berusaha Hindari Resesi dengan Mengubah Target Inflasi

(ANN)

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik pada Jumat waktu setempat karena perlambatan inflasi AS terus memengaruhi pasar.Melansir Xinhua, Sabtu, 15 Juli 2023, kontrak emas teraktif untuk pengiriman Agustus naik USD0,6 atau 0,03 persen menjadi USD1.964,40 per ons.Perlambatan inflasi AS memicu ekspektasi pasar untuk Federal Reserve yang lebih dovish, meredam dolar AS, yang pada gilirannya mendukung emas.Data ekonomi yang dirilis Jumat membatasi kenaikan emas. Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan harga impor AS turun 0,2 persen pada Juni, dibandingkan dengan penurunan 0,1 persen yang diperkirakan oleh para ekonom. Harga impor turun telah turun setiap bulan sepanjang tahun kecuali April.Pembacaan awal indeks sentimen konsumen Universitas Michigan naik menjadi 72,6 pada awal Juli dari 64,4 pada Juni.Di samping itu, investor menantikan pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal 26 Juli untuk potensi kenaikan suku bunga lainnya.Adapun, harga emas naik hampir dua persen untuk minggu ini.Sementara untuk harga perak pengiriman September naik 24,50 sen atau 0,98 persen menjadi USD25,194 per ons. Harga platinum untuk pengiriman Oktober naik 0,90 dolar atau 0,09 persen menjadi USD984,30 per ons.