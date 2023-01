Harga Emas Antam Turun Rp4 Ribu/Gram, Ini Rinciannya

Emas batangan 0,5 gram Rp561 ribu.

Emas batangan 1 gram Rp1,022 juta.

Emas batangan 2 gram Rp1,98 juta.

Emas batangan 3 gram Rp2,95 juta.

Emas batangan 5 gram Rp4,88 juta.

Emas batangan 10 gram Rp9,71 juta.

Emas batangan 25 gram Rp24,16 juta.

Emas batangan 50 gram Rp48,24 juta.

Emas batangan 100 gram Rp96,41 juta.

Emas batangan 250 gram Rp240,76 juta.

Emas batangan 500 gram Rp481,32 juta.

Emas batangan 1.000 gram Rp962,6 juta.





Jakarta: Harga logam mulia keluaran PT Aneka Tambang (Antam) pada perdagangan hari ini terpantau mengalami penurunan Rp4.000 per gram. Sebelumnya harga emas Antam menyentuh level tertinggi Rp1,026 juta per gram.Melansir laman Logam Mulia, Selasa, 3 Januari 2023 harga emas ukuran satu gram sebesar Rp1,022 juta turun Rp4.000 dari harga perdagangan sebelumnya Rp1,026 ribu per gram.Sementara untuk harga buyback emas terpantau di Rp923 ribu per gram, juga mengalami penurunan Rp3.000 per gram. Sedangkan untuk harga perak hari ini per 1 gram sebesar Rp12.800 per gram.