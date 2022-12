Rupiah Menguat 17 Poin ke Rp15.571/USD

(ANN)

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat 17 poin atau 0,11 persen pada perdagangan Kamis pagi ke posisi Rp15.571 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.588 per USD.Mengacu Bloomberg, Kamis, 22 Desember 2022 pada pukul 9.42 WIB nilai tukar rupiah masih menguat 6,5 poin atau 0,04 persen ke level Rp15.581 per USD.Rentang pergerakan rupiah berada di kisaran Rp15.569,5 hingga Rp15.585 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 9,24 persen.Sementara berdasarkan data Yahoo Finance rupiah menguat 5 poin atau 0,03 persen ke posisi Rp15.579 per USD.Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, meskipun dolar AS melemah pada perdagangan Rabu, 21 Desember 2022, mata uang AS itu tetap stabil terhadap mata uang lainnya setelah Bank Sentral Jepang (BoJ) mengejutkan pasar terhadap kebijakan suku bunganya.BoJ mempertahankan suku bunga acuan mendekati nol seperti yang diharapkan secara luas, tetapi juga memperluas kisaran fluktuasi imbal hasil obligasi pemerintah menjadi antara negatif 0,5 persen dan 0,5 persen, dari kisaran negatif 0,25 persen hingga 0,25 persen.Selain itu, Bank of England (BoE) lebih dekat untuk mengakhiri siklus pengetatannya daripada The Fed dan bahwa defisit neraca berjalan Inggris yang besar membuat sterling rentan dalam perlambatan global.Sentimen positif untuk rupiah pun datang dari sejumlah lembaga internasional yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023, seiring dengan tekanan ekonomi global yang membebani prospek tahun depan namun proyeksi terbaru dinilai masih sejalan dengan target Indonesia.Untuk perdagangan hari ini mata uang rupiah ia memprediksi rupiah akan berfltuasi dan ditutup menguat direntang Rp15.560 - Rp15.620 per USD.