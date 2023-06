Ditutup Rp14.895/USD, Rupiah Kalah Lagi Lawan Dolar AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan hari ini kembali mengalami pelemahan.Mengutip data Bloomberg, Kamis, 8 Juni 2022, nilai tukar rupiah terhadap USD berada di level Rp14.895 per USD. Mata uang Garuda tersebut turun 17,5 poin atau setara 0,12 persen dari posisi Rp14.877 per USD pada penutupan perdagangan hari sebelumnya.Data Yahoo Finance juga menunjukkan rupiah berada di zona merah pada posisi Rp14.890 per USD. Rupiah turun 16 poin atau setara 0,10 persen dari Rp14.874 per USD di penutupan perdagangan hari sebelumnya.Sedangkan berdasar pada data kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah berada di level Rp14.903 per USD. Mata uang Garuda tersebut turun 18 poin dari Rp14.875 per USD di perdagangan sebelumnya.Analis pasar uang Ibrahim Assuaibi memprediksi rupiah pada perdagangan besok akan bergerak secara fluktuatif. Meskipun demikian, mata uang Garuda tersebut diprediksi akan kembali melemah."Untuk perdagangan besok, mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp14.870 per USD hingga Rp14.950 per USD," jelas Ibrahim.