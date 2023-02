Awas Jangan Sampai Salah! Ini Daftar Pinjol Resmi dari OJK yang No Tipu-tipu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan total jumlah penyelenggara fintech peer to peer lending alias pinjaman online (pinjol) yang terdaftar dan berizin di OJK per 20 Januari 2023 sebanyak 102 perusahaan.Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam Lumban Tobing mengatakan, pinjaman dari pinjol resmi tidak akan 'mencekik' nasabah dan menerapkan bunga pinjaman sesuai ketentuan. Adapun bunga pinjaman online yang diizinkan hanya berkisar antara 0,3 persen hingga 0,4 persen per hari.Ini berbeda jauh dengan pinjol ilegal yang bisa memeras masyarakat. Biasanya, oknum pinjol bodong tersebut sangat mudah memberikan pinjaman. Pinjol ilegal juga akan menetapkan bunga tinggi, fee tinggi, dan tenor yang singkat. Bahkan, mereka meminta akses kontak handphone yang bisa dihubungi jika nasabah telat membayar.Untuk itu, OJK terus mengimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa penyelenggara pinjol yang sudah terdaftar dan berizin dari OJK."Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Kontak OJK 157, e-mail konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id," beber Tongam.Agar tidak tertipu dari jeratan manis pinjol ilegal, ada baiknya sobat Medcom mengetahui daftar pinjol yang resmi dari OJK. Dikutip dari laman Satgas Waspada Investasi OJK, berikut daftar 102 pinjol resmi yang tidak merugikan.1. Danamas (PT Pasar Dana Pinjaman).2. investree (PT Investree Radhika Jaya).3. amartha (PT Amartha Mikro Fintek).4. DOMPET Kilat (PT Indo Fin Tek).5. Boost.6. TOKO MODAL (PT Toko Modal Mitra Usaha).7. modalku (PT Mitrausaha Indonesia Grup).8. KTA KILAT (PT Pendanaan Teknologi Nusa).9. Kredit Pintar (PT Kredit Pintar Indonesia).10. Maucash (PT Astra Welab Digital Arta).11. Finmas (PT Oriente Mas Sejahtera).12. KlikA2C (PT Aman Cermat Cepat).13. Akseleran (PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia).14. Ammana.id (PT Ammana Fintek Syariah).15. PinjamanGO (PT Dana Pinjaman Inklusif).16. KoinP2P (PT Lunaria Annua Teknologi).17. pohondana (PT Pohon Dana Indonesia).18. MEKAR (PT Mekar Investama Sampoerna).19. AdaKami (PT Pembiayaan Digital Indonesia).20. ESTA KAPITAL FINTEK (PT Esta Kapital Fintek).21. KREDITPRO (PT Tri Digi Fin).22. FINTAG (PT Fintegra Homido Indonesia).23. RUPIAH CEPAT (PT Kredit Utama Fintech Indonesia).24. CROWDO (PT Mediator Komunitas Indonesia).25. Indodana (PT Artha Dana Teknologi).26. JULO (PT Julo Teknologi Finansial).27. Pinjamwinwin (PT Progo Puncak Group).28. DanaRupiah (PT Layanan Keuangan Berbagi).29. Taralite (PT Indonusa Bara Sejahtera).30. Pinjam Modal (PT Finansial Integrasi Teknologi).31. ALAMI (PT Alami Fintek Sharia).32. AwanTunai (PT Simplefi Teknologi Indonesia).33. Danakini (PT Dana Kini Indonesia).34. Singa (PT Abadi Sejahtera Finansindo).35. DANAMERDEKA (PT Intekno Raya).36. EASYCASH (PT Indonesia Fintopia Technology).37. PINJAM YUK (PT Kuaikuai Tech Indonesia).38. FinPlus (PT Rezeki Bersama Teknologi).39. UangMe (PT Uangme Fintek Indonesia).40. PinjamDuit (PT Stanford Teknologi Indonesia).41. DANA SYARIAH (PT Dana Syariah Indonesia).42. BATUMBU (PT Berdayakan Usaha Indonesia).43. Cashcepat (PT Artha Permata Makmur).44. klikUMKM (PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat).45. Pinjam Gampang (PT Kredit Plus Teknologi).46. cicil (PT Cicil Solusi Mitra Teknologi).47. lumbungdana (PT Lumbung Dana Indonesia).48. 360 KREDI (PT Inovasi Terdepan Nusantara).49. Dhanapala (PT Semangat Gotong Royong).50. Kredinesia (PT Kreditku Teknologi Indonesia).51. Pintek (PT Pinduit Teknologi Indonesia).52. ModalRakyat (PT Modal Rakyat Indonesia).53. SOLUSIKU (PT Anugrah Digital Indonesia).54. Cairin (PT Idana Solusi Sejahtera).55. TrustIQ (PT Trust Teknologi Finansial).56. KLIK KAMI (PT Harapan Fintech Indonesia).57. Duha SYARIAH (PT Duha Madani Syariah).58. Invoila (PT Sol Mitra Fintec).59. Sanders One Stop Solution (PT Satustop Finansial Solusi).60. DanaBagus (PT Dana Bagus Indonesia).61. UKU (PT Teknologi Merlin Sejahtera).62. KREDITO (PT Fintek Digital Indonesia).63. AdaPundi (PT Info Tekno Siaga).64. ShopeePayLater (PT Lentera Dana Nusantara).65. Modal Nasional (PT Solusi Teknologi Finansial).66. Komunal (PT Komunal Finansial Indonesia).67. Restock.ID (PT Cerita Teknologi Indonesia).68. TaniFund (PT Tani Fund Madani Indonesia).69. Ringan (PT Ringan Teknologi Indonesia).70. AVANTEE (PT Grha Dana Bersama).71. GRADANA (PT Gradana Teknoruci Indonesia).72. Danacita (PT Inclusive Finance Group).73. IKI Modal (PT IKI Karunia Indonesia).74. IVOJI (PT Finansia Aira Teknologi).75. Indofund.id (PT Bursa Akselerasi Indonesia).76. iGrow (PT iGrow Resources Indonesia).77. Danai.id (PT Adiwisista Finansial Teknologi).78. DUMI (PT Fidac Inovasi Teknologi).79. LAHANSIKAM (PT Lampung Berkah Finansial Teknologi).80. qazwa (PT Qazwa Mitra Hasanah).81. KrediFazz (PT FinAccel Digital Indonesia).82. DoeKu (PT Doeku Peduli Indonesia).83. AKTIVAKU (PT Aktivaku Investama Teknologi).84. Danain (PT Mulia Inovasi Digital).85. Indosaku (PT Sens Teknologi Indonesia).86. Jembatan Emas (PT Akur Dana Abadi).87. EDUFUND (PT Fintech Bina Bangsa).88. GandengTangan (PT Kreasi Anak Indonesia).89. PAPITUPI Syariah (PT Piranti Alphabet Perkasa).90. BantuSaku (PT Smartec Teknologi Indonesia).91. danabijak (PT Digital Micro Indonesia).92. Danafix (PT Danafix Online Indonesia).93. AdaModal (PT Solid Fintek Indonesia).94. SamaKita (PT Sejahtera Sama Kita).95. KawanCicil (PT Kawan Cicil Teknologi Utama).96. CROWDE (PT Crowde Membangun Bangsa).97. KlikCair (PT Klikcair Magga Jaya).98. ETHIS (PT Ethis Fintek Indonesia).99. Samir (PT Sahabat Mikro Fintek).100. UATAS (PT Plus Ultra Abadi).101. Asetku (PT Pintar Inovasi Digital).102. Findaya (PT Mapan Global Reksa).