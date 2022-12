Rupiah Sore Kian Ambruk ke Rp15.627/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada penutupan perdagangan Senin terpantau melemah ketimbang pembukaan pada pagi tadi di posisi Rp15.595 per USD. Mata uang Garuda tak mampu menahan gempuran mata uang Paman Sam di tengah perkiraan The Fed kembali menaikkan suku bunga.Mengutip Bloomberg, Senin, 12 Desember 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan sore berakhir tertekan ke level Rp15.627, melemah 44 poin atau setara 0,29 persen. Hari ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp15.595 hingga Rp15.653 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp15.576 per USD.Sementara itu, nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan melemah seiring pelaku pasar yang menunggu rilis data inflasi konsumen Amerika Serikat. Rupiah pagi ini melemah 35 poin atau 0,22 persen ke posisi Rp15.618 per USD ketimbang posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.583 per USD."Awal pekan ini rupiah mungkin masih berpeluang melemah terhadap dolar AS karena pasar menunggu data dan acara penting pekan ini yaitu data inflasi konsumen AS di November dan pengumuman kebijakan suku bunga acuan AS," kata Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra.