Mau Raup Cuan Maksimal di Pasar Saham? Simak Dulu 5 Hal Ini!

Jakarta: Setelah laporan pekerjaan yang kuat pada Jumat lalu yang membuat kemungkinan besar Federal Reserve akan menunda penurunan suku bunga, investor akan berfokus pada pendapatan dan data ekonomi yang akan datang untuk mengukur jalur kebijakan moneter di masa depan.Tiongkok akan merilis data inflasi yang akan sangat diawasi, harga minyak tampaknya akan tetap bergejolak, dan Reserve Bank of Australia akan menggelar rapat kebijakan. Inilah yang perlu diketahui untuk memulai meraup cuan di pasar saham Mengutip Investing.com, Senin, 5 Februari 2024, berikut lima hal penting yang perlu diperhatikan investor guna bisa meraup cuan maksimal di pasar saham pada minggu ini. Berikut ulasannya.Musim laporan keuangan terus berlanjut dan hasil-hasilnya minggu ini akan membantu menentukan apakah rally yang telah membawa saham-saham ke rekor tertinggi juga bisa terus berlanjut.S&P 500 mencapai level tertinggi baru pada hari Jumat setelah data pekerjaan, dibantu oleh melonjaknya saham induk Facebook, Meta Platforms (NASDAQ:META) dan Amazon (NASDAQ:AMZN), yang masing-masing naik 20 persen dan delapan persen setelah laporan keuangan masing-masing. Ketiga indeks saham utama AS mencatat peningkatan mingguan keempat berturut-turut.Meskipun sebagian besar nama-nama teknologi besar telah melaporkan, masih ada sejumlah besar perusahaan S&P 500 yang akan melaporkan laporan keuangannya minggu ini, termasuk Eli Lilly (NYSE:LLY), Walt Disney (NYSE:DIS), ConocoPhillips (NYSE:COP), dan PepsiCo (NASDAQ:PEP).Para investor akan memperhatikan setiap informasi yang diberikan perusahaan-perusahaan tersebut pada 2024, dengan pendapatan yang diperkirakan akan tumbuh lebih cepat daripada 2023.Kalender ekonomi AS jauh lebih tenang setelah minggu yang sibuk yang mencakup laporan pekerjaan pada Januari 2024 dan rapat pertama The Fed tahun ini.Data utama yang perlu diperhatikan adalah PMI Jasa ISM pada Senin waktu setempat untuk periode Januari 2024 dengan ekonom memperkirakan aktivitas di sektor ini akan meningkat pada awal tahun. Departemen Tenaga Kerja akan merilis laporan mingguan klaim pengangguran awal pada Kamis.Para investor juga akan mendengar dari beberapa pejabat Fed selama minggu ini termasuk Presiden Fed Atlanta Raphael Bostic, Presiden Fed Cleveland Loretta Guru, Gubernur Adriana Kugler, Presiden Fed Richmond Thomas Barkin, dan Gubernur Michelle Bowman.Sebelum itu, Ketua Fed Jerome Powell akan membahas ekonomi dan risiko inflasi dalam sebuah wawancara yang akan ditayangkan di 60 Minutes CBS pada Minggu malam waktu setempat. Harga minyak turun sekitar dua persen pada Jumat dan kedua benchmarks turun sekitar tujuh persen dalam seminggu saat investor meninjau ulang ekspektasi untuk penurunan suku bunga dalam waktu dekat dari the Fed, yang dapat mengurangi permintaan minyak.Tetapi kekhawatiran atas meningkatnya ketegangan di Timur Tengah tampaknya akan tetap mengemuka setelah Amerika Serikat memulai serangan balasan yang menargetkan militan yang didukung Iran di Irak dan Suriah pada Jumat malam setempat usai serangan pesawat tanpa awak di Yordania akhir pekan lalu yang menewaskan tiga tentara AS.AS dan Inggris juga meluncurkan serangan baru terhadap target-target Houthi di Yaman pada Sabtu malam menyusul serangan berulang-ulang terhadap jalur pelayaran Laut Merah, yang merupakan kunci bagi aliran energi global.Ini adalah eskalasi terbaru dalam konflik yang telah menyebar ke Timur Tengah sejak 7 Oktober, ketika kelompok militan Palestina Hamas menyerbu Israel dari Jalur Gaza, memicu perang yang telah menarik berbagai kelompok bersenjata yang didukung oleh Teheran.Tiongkok akan mempublikasikan data inflasi pada Kamis yang diperkirakan akan menunjukkan bahwa tekanan deflasi telah meningkat. Para ekonom pun memperkirakan indeks harga konsumen pada Januari 2024 berada di minus 0,5 persen dibandingkan minus 0,3 persen pada bulan sebelumnya.Perekonomian terbesar kedua di dunia ini telah dibebani oleh permintaan yang terus-menerus lemah, perlambatan di sektor properti dan sentimen investor yang rapuh.Pasar Tiongkok telah mengalami awal yang buruk di tahun ini. Indeks blue chip mengakhiri Januari dengan turun enam persen, mencatat rekor penurunan beruntun selama enam bulan.Seiring dengan semakin dekatnya Tahun Baru Imlek - menyambut tahun naga, yang secara tradisional merupakan tahun keberuntungan dari 12 hewan dalam shio ini, beberapa orang berharap demam perjalanan tahunan ini dapat menjadi suntikan semangat bagi perekonomian.Bank Sentral Australia atau Reserve Bank of Australia (RBA) diperkirakan akan menahan suku bunga tidak berubah saat mengadakan rapat kebijakan pertama tahun ini pada Selasa, setelah inflasi yang lebih lambat dari yang diharapkan pada kuartal keempat mendorong pasar untuk meningkatkan ekspektasi pemotongan suku bunga.Inflasi harga konsumen Australia melambat ke level terendah dalam dua tahun terakhir di kuartal keempat, sementara perlambatan tajam inflasi inti memicu spekulasi penurunan suku bunga pada Mei atau Juni.RBA telah menaikkan suku bunga sebesar 425 basis poin ke level tertinggi 12 tahun sebesar 4,35 persen sejak Mei 2022 untuk menjinakkan harga yang melambung. RBA juga membuka peluang untuk pengetatan lebih lanjut jika diperlukan untuk memenuhi target inflasi tahunan sebesar 2-3 persen.Semua mata akan tertuju pada Gubernur RBA Michele Bullock saat ia mengadakan konferensi pers pascarapat kebijakan pertamanya.