Merespons Positif Debat Capres Terakhir, IHSG Langsung 'Joss'

IHSG berpotensi mendatar

(HUS)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan hari ini, Senin, 5 Februari 2024, berada di posisi 7.239,05.Mengacu data RTI yang terekam hingga pukul 09.15 WIB, IHSG berada pada posisi di zona hijau ke level 7.241,34 atau naik 2,71 poin setara 0,04 persen. Kenaikan ini merespons positif debat capres terakhir yang berlangsung semalam.Sesaat setelah dibuka, IHSG sempat anjlok sebelum akhirnya punya kekuatan untuk melompat ke zona hijau. IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 7.254,08 dan level terendahnya di 7.221,78.Adapun, sebanyak 199 saham emiten menguat pada perdagangan pagi ini. Sementara, 180 saham lainnya melemah dan sebanyak 232 saham stagnan.Untuk sementara, total transaksi yang tercatat hingga pukul 09.15 WIB sebanyak Rp2,16 triliun dengan total saham yang diperdagangkan 17,90 miliar saham.Analis Samuel Sekuritas dalam riset hariannya memprediksi IHSG pada perdagangan hari ini akan bergerak mendatar atau sideways."Kami memperkirakan IHSG berpotensi sideways pada hari ini, seiring dengan sentimen beragam dari pergerakan bursa global dan bursa regional," jelas Samuel Sekuritas, mengutip Investing.com.Dalam analisisnya, Samuel Sekuritas memperhatikan pasar saham Amerika Serikat (AS) dimana pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu Dow Jones menguat 0,35 persen, S&P 500 menguat 1,07 persen, dan Nasdaq menguat 1,74 persen.Selain itu, pasar komoditas juga terpantau melemah pada perdagangan Jumat kemarin. Minyak WTI melemah 2,09 persen ke level USD72,28 per barel, Brent melemah 1,74 persen ke level USD77,3 per barel, harga batu bara menguat 0,65 persen di level USD119,9 per ton, CPO melemah 0,4 persen ke level MYR3.780, harga emas melemah 0,84 persen ke level USD2.035,7 per ons.Bursa Asia yang bergerak sideways pada Jumat kemarin juga tak luput dari analisis Samuel Sekuritas, Kospi menguat 2,87 persen, Nikkei menguat 0,41 persen, Hang Seng melemah 0,21 persen, dan Shanghai melemah 1,46 persen.Sementara, IHSG pada Jumat kemarin ditutup menguat 0,52 persen ke level 7.238,8. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) juga ditutup menguat 0,37 persen ke level 212,5.