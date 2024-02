S&P 500 Cetak Rekor, KOSPI Malah Jeblok

Baca juga: Wall Street Terdorong Data Positif AS

Saham Tiongkok dan Eropa

(HUS)

Jakarta: Pasar saham Asia Pasifik memulai pekan ini dengan pergerakan yang beragam, menyusul lonjakan S&P 500 ke level tertinggi baru di pekan lalu yang didorong oleh laporan keuangan yang kuat dari Meta dan Amazon.Mengutip Investing.com, Senin, 5 Februari 2024, pada pukul 07.30 WIB, S&P/ASX 200 dan KOSPI 200 masing-masing jatuh sebesar 1,2 persen dan 1,5 persen. Sementara Nikkei 225 Jepang menguat 0,5 persen.Di Amerika Utara, saham-saham AS berhasil mengatasi pelemahan awal dan ditutup jauh lebih tinggi, didorong oleh hasil pendapatan yang mengesankan dari Amazon.com Inc (NASDAQ:AMZN) dan Meta Platforms Inc (NASDAQ:META).Dow Jones Industrial Average naik 134 poin menjadi level 38.654, sementara S&P 500 dan NASDAQ Composite masing-masing naik 1,1 persen ke level 4.958 dan 1,7 persen di level 15.628. Keduanya mencapai rekor tertinggi baru.Adapun, dolar Amerika Serikat (AS) mengalami peningkatan yang signifikan terhadap yen dan euro pada akhir pekan lalu, sementara Treasury yield AS tenor 10 tahun meningkat menjadi 4,02 persen.Di pasar komoditas, harga minyak Brent jatuh sebanyak 1,7 persen menjadi USD77,33 per barel. Sementara harga emas turun 0,7 persen menjadi USD2.039,76.Di sisi lain, saham-saham Tiongkok mengakhiri minggu ini dengan catatan negatif, sementara Hang Seng Index di Hong Kong turun tipis 0,2 persen. Namun, Nikkei Stock Average Jepang naik 0,4 persen, menyusul tren positif di Wall Street.Saham-saham India ditutup positif, dibantu oleh sentimen anggaran interim negara yang diumumkan minggu lalu.Di Eropa, saham-saham mengurangi penguatan tajam, dengan indeks-indeks utama mayoritas flat atau sedikit lebih tinggi. Hal ini disebabkan oleh data pekerjaan AS, yang secara signifikan melampaui ekspektasi, membuat pemangkasan suku bunga Federal Reserve yang lebih awal menjadi sangat tidak mungkin.FTSE 100 index di Inggris turun tipis 0,1 persen pada perdagangan Jumat ke 7.615,54 poin, sebagian karena tergelincirnya saham-saham minyak dan gas akibat harga minyak turun.