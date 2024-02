Investor Cermati Pelaksanaan Pemilu, Rupiah Dibuka Menguat 0,03%

Waspadai inflasi AS

(SAW)

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada awal perdagangan Selasa dibuka meningkat di tengah investor menunggu dan mencermati pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) 2024.Pada awal perdagangan Selasa pagi, rupiah dibuka naik lima poin atau 0,03 persen menjadi Rp15.590 per USD dari sebelumnya sebesar Rp15.595 per USD."Pasar mungkin juga mengambil sikap wait and see menanyakan hasil hitung cepat pemilu. Sikap ini bisa mendorong pelemahan rupiah terhadap mata uang dolar AS," kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra dikutip dari Antara, Selasa, 13 Januari 2024.Pada 14 Februari 2024, akan dilaksanakan pemilu serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden RI, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/kota.Selain itu, menjelang rilis data inflasi konsumen Amerika Serikat (AS) untuk bulan Januari 2024 nanti malam, rupiah berpotensi bergerak melemah terhadap dolar AS hari ini."Data inflasi konsumen ini bisa mengubah ekspektasi pasar soal waktu pemangkasan suku bunga acuan AS tahun ini," ujarnya.Meski konsensus pasar memperlihatkan ada kenaikan inflasi yang lebih rendah dari sebelumnya, pelaku pasar mewaspadai hasil yang lebih tinggi dari perkiraan.Bila hasilnya menunjukkan angka yang lebih tinggi, pasar akan berekspektasi pemangkasan akan dilakukan lebih lama lagi dan dolar AS bisa menguat lagi.Ariston memproyeksikan potensi pelemahan rupiah ke arah Rp15.630 per USD, dengan potensi support di kisaran Rp15.560 per USD.