Rupiah Kalah Lawan Dolar AS, Kenapa?

Pasar tenaga kerja AS kuat





Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Rupiah tertolong data ekonomi domestik

*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id*

(HUS)

Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada awal pekan turun di tengah data tenaga kerja Amerika Serikat (AS) yang lebih kuat dari ekspektasi.Rupiah pada Senin pagi melemah lima poin atau 0,03 persen ke posisi Rp14.683 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.678 per USD."Data tenaga kerja AS yang dirilis Jumat kemarin di luar dugaan lebih bagus dari ekspektasi. Hal ini membalikkan ekspektasi pemangkasan suku bunga acuan AS di tahun ini. Ini bisa membantu mendorong penguatan dolar AS terhadap nilai tukar lainnya," kata pengamat pasar uang Ariston Tjendra di Jakarta, Senin, 8 Mei 2023.Ariston menuturkan data penggajian nonpertanian (Non-Farm Payroll/NFP) AS April 2023 dilaporkan 253 ribu, lebih tinggi dari perkiraan 190 ribu. Sedangkan, data pengangguran dirilis 3,4 persen, lebih baik dari ekspektasi 3,6 persen.Selain itu, rata-rata upah per jam tumbuh 0,5 persen, di atas perkiraan 0,3 persen. Hal tersebut menunjukkan kondisi tenaga kerja AS masih bagus dan bisa memicu inflasi lagi.Laporan Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan pertumbuhan pekerjaan mencatat percepatan pada April dan kenaikan upah meningkat dengan kuat, menunjukkan pasar tenaga kerja tetap kuat meskipun ada kenaikan suku bunga baru-baru ini oleh Federal Reserve.Menurut Ariston, pelemahan rupiah mungkin tidak terlalu jauh karena pasar masih berekspektasi bahwa bank sentral AS atau The Fed tidak akan menaikkan suku bunga acuannya lagi tahun ini sesuai dengan indikasi yang didapat dalam konferensi pers The Fed pekan lalu.Sementara dari dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2023 yang sebesar 5,03 persen memberikan dampak positif bagi penguatan rupiah.Ia memperkirakan rupiah masih mungkin melemah ke Rp14.700 per USD, dengan potensi penguatan ke arah Rp14.650 per USD hingga Rp14.630 per USD.Pada Jumat, 5 Mei 2023, rupiah ditutup meningkat tujuh poin atau 0,05 persen ke posisi Rp14.678 per USD dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp14.685 per USD.