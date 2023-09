Peningkatan Yield Obligasi AS Bikin Rupiah 'Panas Dingin'

Advertisement

Ancaman kenaikan suku bunga The Fed

(HUS)

Jakarta: Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra menyatakan rupiah berpotensi lanjut melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menimbang yield obligasi pemerintah AS yang terus meningkat.Dia memprediksi, rupiah melemah ke kisaran Rp15.450 per USD dengan potensi support Rp15.360 per USD."Yield tenor 10 dan 30 tahun malah mencetak level tinggi baru tahun ini pagi ini di kisaran 4,56 persen dan 4,68 persen," ujar dia, dilansir Antara, Selasa, 26 September 2023.Indeks dolar AS disebut juga mengalami kenaikan ke level 105 dari sebelumnya bergerak di kisaran 105.Menurut dia, pelaku pasar masih mengantisipasi kemungkinan kenaikan suku bunga acuan AS tahun ini pascasinyal hawkish yang diberikan Bank Sentral AS saat rapat terakhir pada pekan lalu.Kenaikan harga minyak mentah turut dapat memberikan tekanan risiko kenaikan inflasi yang menjadi alasan Bank Sentral AS menaikkan suku bunga acuan."(Yield obligasi AS) bisa jadi (akan terus naik), sampai ada rilis data ekonomi AS yang tidak memberikan dukungan kenaikan inflasi di AS," ungkap Ariston.Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Senin pagi melemah 0,21 persen atau 32 poin menjadi Rp15.435 per USD dari sebelumnya Rp15.403 per USD.Dolar AS berada pada level tertinggi dalam 10 bulan terhadap sejumlah mata uang utama lainnya di awal sesi Asia pada Selasa pagi, didukung oleh imbal hasil (yield) obligasi AS yang mencapai puncaknya dalam 16 tahun, sementara yen semakin masuk ke zona bahaya intervensi.Kombinasi dari data ekonomi yang tangguh, retorika Federal Reserve yang hawkish, dan defisit anggaran yang dibiayai dengan pinjaman membuat imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun naik lebih dari 45 basis poin pada September menjadi 4,5 persen untuk pertama kalinya sejak 2007.