Pembukaan Pagi, Rupiah Menguat ke Rp15.555/USD

Jakarta: Mata uang rupiah menguat pada pembukaan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah naik terimbas dari kenaikan dolar AS setelah inflasi dari paman sam berada di bawah ekspektasi konsensus analis.Bloomberg mencatat mata uang rupiah naik 0,65 persen ke level Rp15.555 per USD pada pembukaan perdagangan Rabu, 14 Desember 2022. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah naik 0.67 persen ke level Rp15.549 per USD.Dolar AS menukik secara keseluruhan pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), setelah data menunjukkan inflasi harga konsumen AS naik lebih rendah dari yang diperkirakan bulan lalu. Hal ini juga memperkuat ekspektasi Federal Reserve akan memperlambat laju kenaikan suku bunga setelah pertemuan dua hari pada Rabu.Data menunjukkan harga konsumen utama AS naik moderat pada November dalam basis tahunan karena harga bensin dan mobil bekas lebih murah, yang menyebabkan kenaikan inflasi tahunan terkecil dalam hampir setahun.Dalam 12 bulan hingga November, IHK (Indeks Harga Konsumen) naik 7,1 persen, kenaikan terkecil sejak Desember 2021, menyusul kenaikan 7,7 persen pada Oktober.Tidak termasuk komponen makanan dan energi yang mudah berubah, IHK naik 0,2 persen bulan lalu setelah naik 0,3 persen pada Oktober. Dalam 12 bulan hingga November, IHKI inti naik 6,0 persen setelah meningkat 6,3 persen pada Oktober.