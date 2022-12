Rupiah Sore Melempem ke Rp15.657/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada penutupan perdagangan Selasa terpantau kian melemah ketimbang pembukaan pada pagi tadi di posisi Rp15.655 per USD. Mata uang Garuda belum berhasil menahan gempuran mata uang Paman Sam seiring The Fed yang diramal kembali menaikkan suku bunga.Mengutip Bloomberg, Selasa, 13 Desember 2022, nilai tukar rupiah pada perdagangan sore berakhir melemah ke posisi Rp15.657 per USD, tertekan 0,19 persen atau setara 29 poin. Hari ini nilai tukar rupiah bergerak di kisaran Rp15.639 hingga Rp15.674 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di level Rp15.601 per USD.Di sisi lain, dolar AS menguat terhadap sekeranjang mata uang utama pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Hal itu jelang data utama yang diperkirakan menunjukkan moderasi inflasi AS pada November pada basis tahun-ke-tahun. Keputusan Fed kemungkinan memperlambat laju suku bunga pada akhir pertemuan Rabu, 14 Desember 2022.Sejak mencapai puncaknya pada akhir September, indeks dolar telah turun lebih dari 8,0 persen, dengan greenback diperkirakan akan berkurang daya tariknya dengan imbal hasil aset yang lebih rendah seperti obligasi pemerintah karena Fed melambat.