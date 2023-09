Ini Dia Cara BTN Berekspansi Layanan Digital hingga ke Berlin

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ( BTN ) berekspansi layanan perbankan digital BTN Mobile hingga ke Berlin, Jerman.BTN Mobile juga menjadi bagian dari ekosistem digital perseroan guna mendukung core bisnis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan selaras dengan visi BTN menjadi The Best Mortgage Bank in South East Asia di 2025.Perseroan melakukan kampanye hingga ke Berlin ini melalui BTN Mobile Goes to Berlin yang diharapkan dapat meningkatkan awareness BTN melalui layanan BTN Mobile. Hal ini dilakukan sebagai solusi perbankan secara realtime, dimanapun, dan kapanpun termasuk ketika nasabah berada di luar negeri."Kegiatan bertajuk BTN Mobile Goes to Berlin merupakan bagian dari kampanye layanan digital terbaru BTN yaitu BTN Mobile yang pertama kali diperkenalkan pada Februari 2023," ujar Corporate Secretary BTN Ramon Armando dalam keterangan tertulis, Selasa, 5 September 2023.Dia mengatakan, keikutsertaan BTN dalam ajang event marathon tingkat dunia (World Major Marathon) BMW Berlin-Marathon 2023 pada 24 September 2023 dengan menggandeng komunitas Cerita Lari. Rencananya, BTN dan Cerita Lari akan memberangkatkan 10 pelari yang berasal dari sejumlah daerah di Indonesia.Ramon menjelaskan, kegiatan ini diawali dengan BTN RUN 2023 dan launching BTN Mobile pada 12 Februari 2023. Kegiatan ini berlanjut di sejumlah kota yaitu di Surabaya (19 Februari 2023), Makassar (26 Februari 2023), Semarang (12 Maret 2023), dan ditutup di Jakarta (19 Maret 2023). Kegiatan tersebut dilakukan untuk memilih 10 pelari yang akan diberangkatkan ke Berlin."Sepuluh pelari yang akan mengikuti kegiatan BTN Mobile Goes to Berlin yakni Desi Kristiani, Matthew Pradipta, Roni Vayayang, Dewi Ariyani, Satriya B. Sasongko, Zaiful Bahri, Sally Astuti, Ikhwal Septian, Arie Nur Trinaldiguna, dan Razer Patricia," kata dia.