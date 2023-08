Bidik Nasabah Prioritas, BTN Tawarkan Suku Bunga KPR 2,99%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) berupaya meningkatkan marketshare pembiayaan perumahan, salah satunya dengan meluncurkan KPR BTN Prioritas . Produk terbaru tersebut ditujukan bagi segmen nasabah prioritas dengan nilai lebih dari Rp750 juta.“KPR BTN Prioritas dimaksudkan menjadi produk cross-selling untuk dapat meningkatkan number of account (NOA) dan volume of account (VOA) baik funding maupun lending dengan menyasar nasabah potensial BTN Prioritas,” ujar Direktur Consumer Bank BTN Hirwandi Gafar dalam keterangan tertulis, Minggu, 27 Agustus 2023.Hirwandi mengatakan, peluncuran KPR BTN Prioritas ini merupakan upaya optimalisasi potensi pembiayaan perumahan terutama untuk segmen Emerging Affluent. Untuk meningkatkan realisasi segmen tersebut diperlukan penambahan channel pemasaran salah satunya nasabah prioritas.“Salah satu target pada segmen ticket size Rp750 juta merupakan Nasabah Prioritas Bank BTN. Hal ini merupakan salah satu bentuk layanan tambahan Bank BTN kepada nasabah prioritas dalam hal pemberian fasilitas kredit khususnya kredit kepemilikan rumah (KPR),” ujar dia.Menurut Hirwandi, KPR BTN Prioritas merupakan program baru Bank BTN untuk dapat memberikan layanan lebih kepada nasabah prioritas baik dari sisi funding maupun lending. Nasabah prioritas merupakan nasabah loyal bagi Bank BTN yang diberikan pelayanan prima dari segala segmen.Dengan suku bunga menarik mulai dari 2,99 persen, bebas biaya proses, bebas biaya appraisal serta tambahan diskon biaya provisi dan administrasi, Hirwandi optimistis KPR BTN Prioritas dapat memenuhi kebutuhan perumahan bagi nasabah prioritas.Lebih lanjut Hirwandi mengungkapkan, pertumbuhan KPR secara nasional menunjukkan angka yang positif dibandingkan dengan kredit lainnya di perbankan nasional. Sektor perumahan merupakan salah satu sektor yang bertahan dan bertumbuh positif sepanjang pandemi.“Pertumbuhan ekonomi nasional juga beriringan dengan pertumbuhan harga rumah. Indeks harga rumah dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan hal tersebut, sektor perumahan tentunya menjadi salah satu investasi yang menjanjikan khususnya bagi nasabah priotitas,” paparnya.Untuk menjaga pertumbuhan sektor perumahan BTN telah bekerjasama dengan developer-developer nasional di seluruh Indonesia yang menyediakan berbagai type rumah idaman sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.Dia berharap para pengembang yang telah bekerja sama dengan Bank BTN dapat memberikan pelayanan prima kepada nasabah prioritas untuk memilih unit yang sesuai dengan selera dan kebutuhannya.“Sebagai bank yang fokus pada pembiayaan perumahan, tentunya Bank BTN telah selektif memilih rekanan serta legalitas dari proyek-proyek tersebut. Ini menjadi nilai positif juga bagi para nasabah prioritas untuk memilih rumah di proyek yang telah bekerjasama dengan Bank BTN,” ungkap Hirwandi.Direktur Distribution & Funding Bank BTN Jasmin menambahkan seiring dengan semangat baru BTN Prioritas yaitu Defining Your Priority, BTN Prioritas menyadari bahwa untuk meningkatkan customer loyalty, satisfaction dan experience saat ini tidak lagi hanya berfokus pada solusi produk dana saja.Bank BTN juga berorientasi dalam memenuhi kebutuhan nasabah pada segala aspek kebutuhan, seperti memfasilitasi pembiayaan KPR (Kredit Pemilikan Rumah) sebagai salah satu pilihan dalam berinvestasi."Sejalan dengan visi kami menjadi The Best Mortgage Bank in Southeast Asia pada 2025 mendatang. Kami melihat potensi bisnis dan kebutuhan properti di Indonesia khususnya untuk segmentasi Prioritas yang masih cukup menjanjikan, serta dalam rangka leverage produk dan layanan BTN Prioritas, kami menghadirkan KPR BTN Prioritas," kata dia.