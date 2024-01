IHSG Menguat Jelang Rilis Neraca Dagang Indonesia Terbaru

Data utang luar negeri



Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) Bursa Efek Indonesia (BEI) Senin berpeluang menguat terbatas. Penguatan ini seiring dengan rilisnya neraca perdagangan Indonesia periode Desember 2023.IHSG dibuka menguat 9,40 poin atau 0,13 persen ke posisi 7.250,54. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 1,57 poin atau 0,16 persen ke posisi 979,40."IHSG berpeluang bergerak menguat terbatas pada awal pekan ini,” sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas, dilansir Antara, Senin, 15 Januari 2024.Sementara dari dalam negeri, pada hari ini akan dirilis data neraca perdagangan Indonesia periode Desember 2023 dan sepanjang tahun lalu, yang diperkirakan akan mencapai USD1,95 miliar.Ekspor diperkirakan melandai pada Desember 2023 seiring dengan melandainya harga komoditas, sebaliknya, impor diperkirakan akan naik sejalan dengan permintaan Natal dan tahun baru (Nataru).Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan data utang luar negeri periode November 2023. Sebagai catatan, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Oktober 2023 tercatat sebesar 392,2 miliar dolar AS, atau naik 0,6 persen year on year (yoy).Selain itu, BI juga akan mengumumkan kebijakan suku bunga terbarunya, yang diramal akan kembali menahan suku bunga acuan atau BI Rate di angka enam persen.Sedangkan dari mancanegara, memasuki pekan ketiga Januari 2024, pelaku pasar masih akan merespons data yang rilis pekan lalu, di antaranya harga produsen inti AS atau Core Producer Price Index (PPI) periode Desember 2023 yang secara tidak terduga melandai ke 1,8 persen (yoy).Pertumbuhan itu lebih baik dari perkiraan pasar sebesar 1,9 persen (yoy) dan dari satu bulan sebelumnya sebesar 2 persen (yoy), dengan melandai-nya PPI bisa menjadi kabar baik yang potensi menekan indeks dolar AS turun.Sementara itu, bursa saham AS pada pekan lalu ditutup variatif merespons rilis laporan keuangan terutama untuk perbankan besar periode sepanjang 2023, yang meredakan sentimen memanasnya inflasi.Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain indeks Nikkei menguat 213,29 poin atau 0,60 persen ke 35.790,39, Indeks Hang Seng menguat 33,30 poin atau 0,20 persen ke 16.21128, Indeks Shanghai menguat 0,29 poin atau 0,01 persen ke 2.882,27, dan indeks Straits Times menguat 8,14 poin atau 0,26 persen ke posisi 3.199,86.