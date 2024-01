IHSG Mampu Menguat, Ditopang Sektor Energi dan Keuangan

baca juga: IHSG Menguat Hadapi Naiknya Inflasi AS

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) ditutup menguat pada perdagangan hari ini. IHSG ditopang sektor energi dan keuangan.IHSG naik 0,29 persen atau 21,17 bps ke level 7.241 pada penutupan perdagangan Jumat, 12 Januari 2024. IHSG sudah naik 9,65 persen dalam setahun. Sebanyak 228 saham naik dan 281 saham turun. Volume perdagangan sebesar 152 ribu dengan nilai Rp9,3 triliun.Indeks komposit LQ45 naik 0,81 persen. Disusul Indeks IDXQ30 naik 1,15 persen dan Pefindo25 yang naik 0,27 persen. Indeks sektoral yang naik adalah energi, basic industri, keuangan, kesehatan, dan perindustrian.Sementara itu, bursa saham regional Asia bervariasi lain Indeks Nikkei menguat 1,5 persen, indeks Hang Seng melemah 0,53 persen, indeks Shanghai melemah 0,16 persen dan indeks Straits Times melemah 0,37 persen.Sebelumnya, bursa saham Amerika Serikat (AS) sideways dengan data terkini inflasi pada penutupan kemarin. Indeks Komposit Nasdaq stagnan. Indeks Komposit DJIA naik 0,04 persen. Sedangkan Indeks Komposit S&P500 melemah 0,07 persen. Yield obligasi AS 10 tahun melemah 0,004 persen.Saham yang mengalami kenaikan terbesar adalah Marvell Technology, Netflix Inc, Palo Alto serta Salesforce Inc. Kemudian saham yang melemah adalah Verizon, Walgreens, Boeing serta Warner Bros.