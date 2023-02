Paling Update! Ini Bunga Deposito 7 Bank Besar di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mengutip laman Sikapiuangmu yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK), deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu.Secara sederhananya, deposito merupakan produk investasi dari perbankan dengan tingkat pengembalian lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Tetapi nasabah tidak bisa mengambil dananya dalam jangka waktu tertentu.Setiap bank menawarkan suku bunga yang berbeda untuk tiap jangka waktu yang ditawarkan. Meskipun biasanya suku bunga deposito masih di bawah tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate).Tapi tak jarang ada bank yang menawarkan bunga yang jauh lebih tinggi. Hanya saja tingkat suku bunga deposito jauh lebih tinggi ketimbang tabungan.Industri perbankan seringkali menawarkan jangka waktu satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dan 12 bulan yang disebut tenor. Dengan tingkat suku bunga (yield) deposito yang tinggi, masyarakat yang memiliki dana berlebih lebih memilih produk ini.Sayangnya, masyarakat harus merogoh kocek yang besar di awal investasi karena perbankan menentukan dana minimum yang jumlahnya bervariasi. Semakin besar dana investasinya, semakin besar pula tingkat pengembalian modalnya (return).PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menetapkan suku bunga deposito rupiah bervariasi untuk tenor 1, 3, 6, dan 12 bulan. Dengan setoran minimum Rp8 juta, berikut bunga deposito rupiah BCA yang berlaku efektif per 1 Februari 2023.- Nominal kurang dari Rp2 miliar sampai lebih dari Rp100 miliar dengan bunga deposito sebesar 3,66 persen untuk tenor satu bulan.- Nominal kurang dari Rp2 miliar sampai lebih dari Rp100 miliar dengan bunga deposito sebesar 3,00 persen untuk tenor tiga bulan.- Nominal kurang dari Rp2 miliar sampai kurang dari Rp100 miliar dengan bunga deposito sebesar 2,00 persen untuk tenor enam bulan dan 12 bulan.- Nominal sama atau lebih dari Rp100 miliar dengan bunga deposito sebesar 2,10 persen untuk tenor enam bulan dan 12 bulan. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menetapkan suku bunga deposito rupiah bervariasi untuk tenor tenor 1, 3, 6, 12, 24, dan 36 bulan. Dengan setoran minimum Rp10 juta di unit kerja BRI dan Rp5 juta melalui internet banking BRI, berikut bunga deposito rupiah Bank BRI yang berlaku efektif per 18 Januari 2023.- Nominal kurang dari Rp100 juta sampai lebih dari Rp2 miliar dengan bunga deposito sebesar 2,25 persen untuk tenor satu bulan.- Nominal kurang dari Rp100 juta sampai lebih dari Rp2 miliar dengan bunga deposito sebesar 2,50 persen untuk tenor tiga bulan.- Nominal kurang dari Rp100 juta sampai lebih dari Rp2 miliar dengan bunga deposito sebesar 2,75 persen untuk tenor enam bulan.- Nominal kurang dari Rp100 juta sampai lebih dari Rp2 miliar dengan bunga deposito sebesar 3,00 persen untuk tenor 12, 24, dan 36 bulan.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk juga menetapkan suku bunga deposito rupiah bervariasi untuk tenor tenor 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Dengan setoran minimum Rp10 juta di kantor cabang dan Rp1 juta melalui e-Banking (Mandiri Online), berikut bunga deposito rupiah Bank Mandiri yang berlaku efektif per 18 Januari 2023.- Nominal kurang dari Rp100 juta hingga lebih dari atau sama dengan Rp5 miliar dengan bunga deposito sebesar 2,25 persen untuk tenor satu dan tiga bulan.- Nominal kurang dari Rp100 juta hingga lebih dari atau sama dengan Rp5 miliar dengan bunga deposito sebesar 2,50 persen untuk tenor 6, 12, dan 24 bulan. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menetapkan suku bunga deposito rupiah bervariasi untuk tenor tenor 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Dengan setoran minimum Rp5 juta, berikut bunga deposito rupiah BNI yang berlaku efektif per 31 Januari 2023.- Nominal kurang dari Rp100 juta sampai lebih dari Rp100 miliar dengan bunga deposito sebesar 2,25 persen untuk tenor satu bulan.- Nominal kurang dari Rp100 juta sampai lebih dari Rp100 miliar dengan bunga deposito sebesar 2,50 persen untuk tenor tiga bulan.- Nominal kurang dari Rp100 juta sampai lebih dari Rp100 miliar dengan bunga deposito sebesar 2,75 persen untuk tenor enam bulan.- Nominal kurang dari Rp100 juta sampai lebih dari Rp100 miliar dengan bunga deposito sebesar 3,00 persen untuk tenor 12 dan 24 bulan.PT Bank Pan Indonesia Tbk atau Bank Panin menetapkan suku bunga deposito rupiah bervariasi untuk tenor tujuh hari, 14 hari, 1, 3, 6, dan 12 bulan. Dengan setoran minimum Rp10 juta, berikut bunga deposito rupiah Bank Panin yang berlaku efektif per 31 Januari 2023.- Nominal kurang dari Rp100 juta hingga sama dengan Rp2 miliar dengan bunga deposito sebesar 3,75 persen untuk tenor 1, 3, 6, dan 12 bulan.PT Bank Pan Indonesia Tbk atau Bank Panin menetapkan suku bunga deposito rupiah bervariasi untuk tenor 1, 3, 6, dan 12 bulan. Dengan setoran minimum Rp5 juta melalui OCTO Mobile, OCTO Clicks, dan Layanan CIMB Niaga 14041 dan Rp8 juta via kantor cabang, berikut bunga deposito rupiah Bank CIMB Niaga yang berlaku efektif per 1 Februari 2023.- Nominal Rp8 juta hingga kurang dari Rp100 juta melalui OCTO Mobile dengan bunga deposito sebesar 3,50 persen untuk tenor satu bulan.- Nominal Rp8 juta hingga kurang dari Rp100 juta melalui OCTO Mobile dengan bunga deposito sebesar 3,75 persen untuk tenor tiga bulan.- Nominal Rp8 juta hingga kurang dari Rp100 juta melalui OCTO Mobile dengan bunga deposito sebesar 4,00 persen untuk tenor enam bulan.- Nominal Rp8 juta hingga kurang dari Rp100 juta melalui OCTO Mobile dengan bunga deposito sebesar 4,25 persen untuk tenor 12 bulan.- Nominal lebih dari Rp100 juta melalui OCTO Mobile dengan bunga deposito sebesar 4,50 persen untuk tenor satu bulan.- Nominal lebih dari Rp100 juta melalui OCTO Mobile dengan bunga deposito sebesar 5,00 persen untuk tenor 3, 6, dan 12 bulan.- Nominal sama atau lebih dari Rp8 juta melalui OCTO Clicks dengan bunga deposito sebesar 3,50 persen untuk tenor satu bulan.- Nominal sama atau lebih dari Rp8 juta melalui OCTO Clicks dengan bunga deposito sebesar 3,75 persen untuk tenor tiga bulan.- Nominal sama atau lebih dari Rp8 juta melalui OCTO Clicks dengan bunga deposito sebesar 4,00 persen untuk tenor enam bulan.- Nominal sama atau lebih dari Rp8 juta melalui OCTO Clicks dengan bunga deposito sebesar4,25 persen untuk tenor 12 bulan.- Nominal sama atau lebih dari Rp8 juta melalui Cabang CIMB Niaga dengan bunga deposito sebesar 2,75 persen untuk tenor satu bulan.- Nominal sama atau lebih dari Rp8 juta melalui Cabang CIMB Niaga dengan bunga deposito sebesar 3,50 persen untuk tenor tiga bulan.- Nominal sama atau lebih dari Rp8 juta melalui Cabang CIMB Niaga dengan bunga deposito sebesar 3,75 persen untuk tenor enam bulan.- Nominal sama atau lebih dari Rp8 juta melalui Cabang CIMB Niaga dengan bunga deposito sebesar 4,00 persen untuk tenor 12 bulan. PT Bank OCBC NISP Tbk menetapkan suku bunga deposito rupiah bervariasi untuk tenor 14 hari, 1, 3, 6, dan 12 bulan. Dengan setoran minimum Rp8 juta, berikut bunga deposito rupiah Bank OCBC NISP yang berlaku efektif per 18 Januari 2023.- Nominal sama atau lebih dari Rp8 juta melalui Cabang OCBC NISP dengan bunga deposito reguler sebesar 2,50 persen untuk tenor satu bulan.- Nominal sama atau lebih dari Rp8 juta melalui Cabang OCBC NISP dengan bunga deposito reguler sebesar 2,75 persen untuk tenor tiga bulan.- Nominal sama atau lebih dari Rp8 juta melalui Cabang OCBC NISP dengan bunga deposito reguler sebesar 3,00 persen untuk tenor enam bulan.- Nominal sama atau lebih dari Rp8 juta melalui Cabang OCBC NISP dengan bunga deposito reguler sebesar 3,25 persen untuk tenor 12 bulan.- Nominal Rp1 juta hingga kurang atau sama dengan Rp10 miliar melalui internet banking dengan bunga deposito mobile sebesar 2,00 persen untuk tenor 14 hari.- Nominal Rp1 juta hingga kurang atau sama dengan Rp10 miliar melalui internet banking dengan bunga deposito mobile sebesar 3,75 persen untuk tenor satu bulan.- Nominal Rp1 juta hingga kurang atau sama dengan Rp10 miliar melalui internet banking dengan bunga deposito mobile sebesar 4,00 persen untuk tenor tiga bulan.- Nominal Rp1 juta hingga kurang atau sama dengan Rp10 miliar melalui internet banking dengan bunga deposito mobile sebesar 4,25 persen untuk tenor 6 dan 12 bulan.