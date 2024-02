Baru Dibuka, IHSG Langsung Terbang

Saham-saham AS boncos

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan hari ini, Selasa, 6 Februari 2024, berada di posisi 7.198,88.Mengacu data RTI yang terekam hingga pukul 09.15 WIB, IHSG berada pada posisi di zona hijau ke level 7.226,78 atau naik 28,16 poin setara 0,39 persen.Adapun, sebanyak 228 saham emiten menguat pada perdagangan pagi ini. Sementara, 146 saham lainnya melemah dan sebanyak 215 saham stagnan.Untuk sementara, total transaksi yang tercatat hingga pukul 09.15 WIB sebanyak Rp967,08 miliar dengan total saham yang diperdagangkan 1,78 miliar saham.Saham-saham Amerika Serikat (AS), Wall Street , melemah pada perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), dipicu data ekonomi AS yang terbaru.Indeks Dow Jones Industrial Average di Bursa Efek New York, AS, turun 285,71 poin atau sekitar 0,74 persen menjadi 38.368,71. Sementara indeks S&P 500 melemah 15,85 poin atau sekitar 0,32 persen menjadi 4.942,55. Sedangkan indeks komposit Nasdaq melorot 32,44 poin atau sekitar 0,21 persen menjadi 15.595,20.Diketahui, laporan yang dirilis Institute for Supply Management menunjukkan sektor jasa AS bertumbuh secara pesat pada Januari 2024, dengan harga-harga input meningkat ke level tertinggi dalam 11 bulan terakhir.Data tersebut semakin memantapkan perkiraan pemangkasan suku bunga Federal Reserve belum akan berlangsung Maret mendatang, membuat ketiga angka indeks tertekan.