Data Ekonomi Bikin Saham-saham AS Boncos

New York: Saham-saham Amerika Serikat (AS), Wall Street , melemah pada perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), dipicu data ekonomi AS yang terbaru.Mengutip Investing.com, Selasa, 6 Februari 2024, indeks Dow Jones Industrial Average di Bursa Efek New York, AS, turun 285,71 poin atau sekitar 0,74 persen menjadi 38.368,71.Sementara indeks S&P 500 melemah 15,85 poin atau sekitar 0,32 persen menjadi 4.942,55. Sedangkan indeks komposit Nasdaq melorot 32,44 poin atau sekitar 0,21 persen menjadi 15.595,20.Diketahui, laporan yang dirilis Institute for Supply Management menunjukkan sektor jasa AS bertumbuh secara pesat pada Januari 2024, dengan harga-harga input meningkat ke level tertinggi dalam 11 bulan terakhir.Data tersebut semakin memantapkan perkiraan pemangkasan suku bunga Federal Reserve belum akan berlangsung Maret mendatang, membuat ketiga angka indeks tertekan.Saham perusahaan manufaktur alat berat Caterpillar melonjak 2,2 persen setelah mencatatkan peningkatan perolehan laba kuartalan. Saham perusahaan kosmetik Estee Lauder meroket 12,05 persen dipicu rencana pemangkasan 3-5 persen karyawan.Saham Tesla anjlok 3,67 persen usai Piper Sandler memangkas target harga saham perusahaan manufaktur mobil elektrik tersebut. Saham perusahaan manufaktur pesawat terbang Boeing merosot 1,62 persen akibat menunda pengiriman unit 737 MAX.Di sisi lain, bursa saham Eropa juga ikut melemah pada perdagangan Senin, dengan indeks STOXX 600 Eropa turun 0,1 persen, seiring merosotnya imbal hasil obligasi zona Euro.Indeks FTSE 100 di Bursa Efek London, Inggris, berakhir datar dengan pergerakan turun hanya 2,68 poin menjadi 7.612,86. Indeks Dax 30 di Bursa Efek Frankfurt, Jerman, melemah 14,15 poin atau sekitar 0,08 persen menjadi 16.904,06.Indeks Ibex 35 di Bolsa de Madrid, Spanyol, merosot 121,20 poin atau sekitar 1,20 persen menjadi 9.941,30. Indeks Cac 40 di Euronext, Paris, Prancis, berakhir datar dengan pergerakan turun hanya 2,30 poin menjadi 7.589,96.Nilai tukar poundsterling melemah 0,8 persen terhadap dolar AS menjadi USD1,2532 per pound. Sedangkan terhadap euro, nilai tukar pound melemah 0,24 persen menjadi 1,1680 euro per pound.