Full Senyum, Bitcoin Berpotensi To The Moon di Februari 2023!

Jakarta: Kebijakan The Fed yang telah menaikkan suku bunga hingga tujuh kali telah berhasil menekan tingkat inflasi Amerika Serikat (AS) yang mulai melandai ke level 6,5 persen pada Desember 2022. Investor akan mencermati tingkat inflasi AS pada Januari 2023 yang dirilis 14 Februari 2023 dengan harapan inflasi dapat kembali melandai.Meredanya inflasi AS mendorong harga aset kripto Bitcoin dan Ethereum menguat signifikan, masing-masing 40 persen dan 30 persen, yang juga diikuti dengan mayoritas aset kripto lainnya. Kenaikan pada Januari 2023 memang cukup mengejutkan melihat secara data historis sejak 2014-2022, Bitcoin cenderung bearish di setiap Januari.Selain itu, Financial Expert Ajaib Kripto Panji Yudha menjelaskan, total kapitalisasi keseluruhan pasar aset kripto menguat hingga menyentuh USD1.098,4 miliar yang juga merupakan level tertinggi dalam 24 minggu terakhir. Kenaikan tersebut terjadi setelah The Fed menaikan suku bunga 25 basis poin menjadi 4,5-4,75 persen."Kenaikan suku bunga tersebut sesuai dengan ekspektasi pasar dan lebih rendah dari kenaikan sebelumnya yang mencapai 50 basis poin. Kenaikan suku bunga yang lebih rendah dapat menjadi sentimen yang positif bagi pergerakan pasar aset kripto," kata Panji, dikutip dari risetnya, Selasa, 7 Februari 2023.