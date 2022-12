Jelang Tahun Baru, Rupiah Tembus Rp15.700/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mata uang rupiah menembus level Rp15.700 per USD pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah bergerak pada kisaran Rp15.655 sampai dengan Rp15.721 per USD.Bloomberg mencatat mata uang rupiah melemah 0,36 persen ke level Rp15.719 per USD pada penutupan perdagangan Rabu, 28 Desember 2022. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 0,25 persen ke level Rp15.699 per USD.Mata uang dolar AS cenderung datar terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), setelah Tiongkok akan membatalkan aturan karantina covid-19 untuk pelancong yang masuk, langkah besar dalam membuka kembali perbatasannya, bahkan ketika kasus covid-19 melonjak.Tiongkok akan berhenti mewajibkan pelancong yang tiba untuk melakukan karantina mulai 8 Januari, kata Komisi Kesehatan Nasional, Senin, 26 Desember 2022. Pada saat yang sama, Beijing menurunkan peraturan untuk menangani kasus covid-19 ke Kategori B yang lebih ringan dari Kategori A tingkat atas.Pembongkaran bertahap Tiongkok atas kebijakan nol covid-19 yang merusak secara ekonomi dapat memberikan dorongan tambahan pada euro yang telah melonjak berkat Bank Sentral Eropa (ECB) yang mengambil garis inflasi jauh lebih keras daripada yang diharapkan investor. Indeks dolar AS bergerak mendatar di 104.Data yang dirilis pada Jumat, 23 Desember 2022, menunjukkan belanja konsumen AS hampir tidak naik pada November sementara inflasi semakin menurun, memperkuat ekspektasi Federal Reserve (Fed) dapat mengurangi pengetatan kebijakan moneter yang agresif.Gubernur BoJ Haruhiko Kuroda menepis kemungkinan keluar dari kebijakan moneter ultra-longgar dalam waktu dekat, bahkan ketika pasar dan pembuat kebijakan mengisyaratkan peningkatan fokus pada apa yang terjadi setelah masa jabatan Kuroda berakhir pada April tahun depan.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id