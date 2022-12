Dekati Pergantian Tahun, Rupiah Melemah Terus

Baca juga: Resesi dan Kenaikan Suku Bunga Bakal Hambat Pertumbuhan Pendapatan Global di 2023





Jakarta: Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu pagi menguat tipis satu poin ke posisi Rp15.662 per USD.Mengacu data Bloomberg, Rabu, 28 Desember 2022 pada pukul 09.22 WIB rupiah berada di posisi Rp15.678 per USD melemah 16 poin atau 0,1 persen dari penutupan sebelumnya Rp15.663 per USD.Rentang pergerakan rupiah berada di kisaran Rp15.665,5 hingga Rp15.683,5 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 9,84 persen.Sementara berdasarkan data Yahoo Finance rupiah melemah 25 poin atau 0,15 persen ke posisi Rp15.684 per USD.Meski rupiah masih melemah, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS bergerak lebih rendah karena Tiongkok akan membatalkan aturan karantina covid-19 untuk pelancong yang masuk sebagai langkah menuju pelonggaran pembatasan di perbatasannya.Untuk perdagangan hari ini ia memprediksi mata uang rupiah kemungkinan dibuka berfluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp15.650-Rp15.720 per USD.