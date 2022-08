Kurs Rupiah Kembali Melemah di Perdagangan Awal Pekan

Baca juga: Cara Tukar Uang Kertas Baru 2022

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pagi ini melemah. Pada pembukaan perdagangan Senin, 22 Agustus 2022 mata uang Garuda berada di level Rp14.890 per USD.Mengutip data Bloomberg, pada pukul 09.17 WIB nilai tukar rupiah terhadap USD melemah 54,5 poin atau setara 0,37 persen ke level Rp14.892,5 per USD dari penutupan perdagangan hari sebelumnya di level Rp14.838 per USD.Adapun, rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.877 per USD hingga Rp14.895 USD. Sedangkan secara year to date (ytd) return terpantau sebesar 4,41 persen.Sementara menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah pada pagi ini berada di posisi Rp14.855 per USD.Pelemahan rupiah terhadap dolar AS cenderung tertahan lantaran sentimen positif dari surplusnya neraca transaksi berjalan yang dirilis akhir pekan lalu. Bank Indonesia (BI) mencatat neraca transaksi berjalan surplus sebesar USD3,9 miliar atau 1,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal II-2022, naik signifikan dari capaian surplus pada kuartal sebelumnya USD0,4 miliar atau 0,1 persen dari PDB.Kinerja transaksi berjalan tersebut terutama didukung oleh peningkatan surplus neraca perdagangan nonmigas beriringan dengan harga komoditas global yang tetap tinggi.