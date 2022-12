IHSG Rabu Pagi Melempem ke 6.910

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Rabu, 28 Desember 2022, dibuka di posisi 6.923.Mengacu data RTI pada pukul 9.04 WIB, IHSG melempem ke level 6.910 atau turun 12,28 poin setara 0,18 persen. IHSG sempat menyentuh level tertinggi di 6.953 dan level terendahnya di 6.900.Sebanyak 184 saham emiten bergerak menguat di perdagangan pagi ini. Sementara, 130 saham lainnya melemah dan sebanyak 214 saham stagnan.Untuk sementara, total transaksi yang tercatat hingga pukul 09.04 WIB sebanyak Rp330,30 miliar dengan total saham yang diperdagangkan 944,81 juta saham Sementara, Head of Research NH Korindo Sekuritas Liza Camelia Suryanata mengatakan, pasar menanti data ekonomi penting AS, yaitu Pending Home Sales (mom) pada November 2022, Initial Jobless Claims, dan Crude Oil Investories yang akan muncul pada Rabu, 28 Desember 2022 dan Kamis, 29 Desember 2022."Cuaca ekstrem yang melanda AS juga menjadi perhatian dunia karena menimbulkan 25 korban jiwa di New York, dari setidaknya total 55 angka kematian yang terdata di seluruh AS sejak akhir pekan Natal kemarin," kata Liza. Ekspektasi inflasi Desember di Korea Selatan diperkirakan turun mencapai titik terendah selama tujuh bulan terakhir. Korea Selatan mengumumkan indeks keyakinan konsumen di level 89,9 untuk Desember 2022, naik dibandingkan sebelumnya 86,5. Taiwan juga akan menyampaikan indeks keyakinan konsumen pada Selasa, 27 Desember 2022. Pasar memperkirakan Bank of Korea bisa mengakhiri kebijakan moneter ketat lebih dahulu.Market yang masih sepi sentimen dalam dan luar negeri, meski terjadi kenaikan saham, namun dengan net asing yang juga besar. "Kami memperkirakan IHSG dapat bullish jangka pendek dapat berlanjut dengan fokus menuju target 6.960-7.000," jelas Liza.*Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id