IHSG Berpotensi Lanjutkan Kenaikan

Jakarta: Bursa AS pada Senin kemarin tidak beroperasi akibat libur Natal. Penguatan di bursa AS pada hari Jumat lalu ditopang dari data inflasi AS yang tercermin dari Personal Consumption Expenditures (PCE) index November 2022 sesuai dengan estimasi plus 0,2 persen.Namun data dari Commere Department dan University of Michigan menunjukkan, data consumer spending, yang menyumbang sekitar 70 persen dari ekonomi AS, tercatat melambat."Untuk Senin kemarin, data yield UST 10 tahun flat akibat libur (0,00 persen) menjadi 3,75 persen dan USD Index flat (0,00 persen) di level 104,31," kata Head of Equity Research, Strategy, Banking Samuel Sekuritas Indonesia Prasetya Gunadi, Selasa, 27 Desember 2022.Investor asing kemarin mencatatkan keseluruhan net sell sebesar Rp181,8 miliar. Pasar reguler asing mencatatkan net sell sebesar Rp206,5 miliar, dan pada pasar negosiasi tercatat net buy sebesar Rp24,7 miliar. Akibat pekan libur panjang, transaksi kemarin tercatat yang terkecil dari transaksi harian investor sepanjang 2023 yaitu Rp6,34 triliun.Head of Research NH Korindo Sekuritas Liza Camelia Suryanata mengatakan, pasar menanti data ekonomi penting AS, yaitu Pending Home Sales (mom) pada November 2022, Initial Jobless Claims, dan Crude Oil Investories yang akan muncul pada Rabu, 28 Desember 2022 dan Kamis, 29 Desember 2022. Cuaca ekstrem yang melanda AS juga menjadi perhatian dunia karena menimbulkan 25 korban jiwa di New York, dari setidaknya total 55 angka kematian yang terdata di seluruh AS sejak akhir pekan Natal kemarin," kata Liza.Ekspektasi inflasi Desember di Korea Selatan diperkirakan turun mencapai titik terendah selama tujuh bulan terakhir. Korea Selatan mengumumkan indeks keyakinan konsumen di level 89,9 untuk Desember 2022, naik dibandingkan sebelumnya 86,5. Taiwan juga akan menyampaikan indeks keyakinan konsumen pada Selasa, 27 Desember 2022. Pasar memperkirakan Bank of Korea bisa mengakhiri kebijakan moneter ketat lebih dahulu.Market yang masih sepi sentimen dalam dan luar negeri, meski terjadi kenaikan saham, namun dengan net asing yang juga besar. "Kami memperkirakan IHSG dapat bullish jangka pendek dapat berlanjut dengan fokus menuju target 6.960-7.000," kata Liza.Head of Technical Analyst Research BNI Sekuritas Andri Zakarias Siregar mengatakan, peluang rebound bagi IHSG masih terbuka. Namun, IHSG masih berada dalam trend bearish melemah, selama di bawah level 6.885."Level resistance IHSG pada Selasa, 27 Desember 2022 di level 6.858, 6.892, 6.934, 6.982 dengan support 6.824, 6.792, 6.745, 6.714. Perkiraan range pada hari ini di rentang 6.790-6.880," kata Andri.Kemarin, sebagian besar bursa regional Asia Pasifik mengalami kenaikan. Bursa Tiongkok seperti Shenzhen Index dan SSE Composite Index menguat, begitu juga dengan IHSG yang mencatat kenaikan.