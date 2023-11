Imbas Pernyataan Pejabat The Fed, Rupiah Dibuka Menguat

baca juga: Data Manufaktur dan Penjualan AS Melemah jadi Angin Segar Rupiah



Inflasi akan turun

(SAW)

Jakarta: Mata uang rupiah dibuka menguat pada pembukaan perdagangan hari ini. Rupiah dibuka menguat setelah sejumlah pejabat The Fed meyakini suku bunga akan turun dalam beberapa waktu ke depan.Melansir Antara, Rabu, 29 November 2023, nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Rabu pagi menguat sebesar 71 poin atau 0,46 persen menjadi Rp15.365 per USD dari sebelumnya Rp15.436 per USD.Sementara itu, mata uang dolar AS melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB).Penurunan dolar AS dipicu pernyataan dovish Gubernur Federal Reserve Christopher Waller yang mengindikasikan kenaikan suku bunga lebih jauh mungkin tidak diperlukan. Indeks dolar yang mengukur nilai dolar terhadap enam mata uang utama lainnya melemah 0,45 persen menjadi 102,7465.Indeks Kepercayaan Konsumen pada November yang dilaporkan oleh The Conference Board melampaui ekspektasi sebelumnya dan angka revisi Oktober.Selain itu, Presiden Bank Sentral Chicago Austan Goolsbee meyakini inflasi secara keseluruhan akan turun dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sejak 1950-an. Presiden Fed New York John Williams juga merasa gembira dengan penurunan inflasi dan mengatakan bahwa The Fed tetap berkomitmen untuk mengembalikan inflasi sesuai target.