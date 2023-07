Rupiah dan Dolar AS Sama-sama Melemah, Kok Bisa?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ANN)

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (kurs rupiah) pada perdagangan akhir pekan ini dibuka melemah 64 poin menjadi Rp15.120 per USD. Sebelumnya rupiah ditutup di level Rp15.056 per USD pada Kamis sore, 6 Juli 2023.Mengacu data Bloomberg, Jumat, 7 Juli 2023, rupiah dibuka ke level Rp15.123 per USD. Kemudian pada pukul 09.21 rupiah terus melemah ke level Rp15.130 per USD. Pada hari ini gerak rupiah diperkirakan akan berkisar Rp15.117-Rp15.138,5 per USD.Sementara jika mengacu data Yahoo Finance pagi ini, rupiah dibuka di level Rp15.060 per USD. Lalu pada pukul 09.20 rupiah melemah ke level Rp15.119 per USD. Menurut data tersebut rupiah akan bergerak pada kisaran Rp15.039-Rp15.137 per USD.Pelemahan rupiah ini tidak sejalan dengan posisi dolar AS yang juga melemah terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB).Dolar AS melemah terjadi meskipun pasar tenaga kerja dan sektor jasa-jasa tetap solid meningkatkan peluang Federal Reserve akan menaikkan suku bunga akhir bulan ini.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, turun 0,20 persen menjadi 103,1636 pada akhir perdagangan.