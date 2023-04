IHSG Berpotensi Koreksi, Cermati 6 Rekomendasi Saham BNI Sekuritas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berikut saham pilihan BNI Sekuritas untuk Senin, 10 April 2023:

PT Hillcon Tbk (HILL)

Rekomendasi: Buy Rp1.700-Rp1.740 target Rp1.795/Rp1.870.

Stop loss: dibawah Rp1.620.

PT Harum Energy Tbk (HRUM)

Rekomendasi: Buy Rp1.550-Rp1.570 target Rp1.630/Rp1.670.

Stop loss: di bawah Rp1.500.

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP)

Rekomendasi: Spekulatif buy target Rp1.090/Rp1.120.

Stop loss: di bawah Rp1.005/Rp950.

PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA)

Rekomendasi: Buy Rp535-Rp545 target Rp560/Rp580.

Stop loss: di bawah Rp500.

PT AKR Corporindo Tbk (AKRA)

Rekomendasi: Trading buy target Rp1.640/Rp1.670.

Stop loss: di bawah Rp1.500.

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA)

Rekomendasi: Trading buy target Rp1.135/Rp1.150.

Stop loss di bawah Rp1.050.

(ANN)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi koreksi pada perdagangan hari ini. Hal tersebut terlihat dari kondisi overbought dan candle lower low.Head of Technical Research BNI Sekuritas Andri Zakarias Siregar mengatakan, secara teknikal indikator MACD netral, stochastic overbought, candle two crows.Jika bisa di tutup harian di bawah 6.815, IHSG masih berpeluang koreksi dengan target 6.752/6.641. Jika closed di atas 6.815, peluang menuju level 6.924/6.961 terbuka.“Level resistance berada 6.815-6.900 dengan support 6.694-6.769. Perkiraan range di 6.740 - 6.840,” kata Andri dalam riset harian, Senin, 10 April 2023.Ia menjelaskan, pada perdagangan akhir pekan lalu indeks di bursa kawasan regional Asia Pasifik menguat meskipun banyak yang tutup terkait dengan holiday. Di antara yang mencatat kenaikan cukup signifikan adalah Kospi Composite Index dan Shenzen Index.Investor menanti data non-farm payroll AS untuk Maret 2023. Jepang melaporkan cadangan devisa USD1,26 triliun per Maret 2023. Sementara Tiongkok mencatat cadangan devisa USD3,18 triliun pada bulan yang sama.Dari Amerika Serikat (AS), Pada Jumat lalu bursa Wall Street tutup terkait holiday. Non-farm payrolls AS untuk Maret 2023 mencapai 236.000, di bawah perkiraan. Begitu juga dengan tingkat pengangguran AS pada bulan yang sama mencapai 3,5 persen, di bawah perkiraan, turun dibandingkan bulan sebelumnya.