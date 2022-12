Rupiah Melemah Tipis Betah di Rp15.625/USD

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mata uang rupiah melemah tipis pada pembukaan perdagangan hari ini. Rupiah masih bergerak pada range Rp15.600 hingga Rp15.700 per USD. Penyebab dari kenaikan rupiah adalah dolar AS yang menguat semenjak data-data AS berangsur positif.Bloomberg mencatat mata uang rupiah melemah delapan bps dengan berada pada level Rp15.625 per USD pembukaan perdagangan Rabu, 7 Desember 2022. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah lima poin dengan berada pada level Rp15.619 per USD.Berdasarkan data yang telah dirilis menunjukkan bahwa aktivitas industri jasa AS secara tak terduga meningkat pada November mendorong spekulasi Fed akan menaikkan suku bunga lebih besar dari yang diproyeksikan baru-baru ini.Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, tetap naik sekitar 10 persen sejauh tahun ini. Indeks terakhir naik tipis 0,1 persen pada Selasa, 6 Desember 2022.Pedagang saat ini memperkirakan kenaikan setengah poin dari Fed minggu depan dan mereka memproyeksikan suku bunga sedikit di atas lima persen pada Mei.Kepala Strategi Pasar di Bannockburn Global Forex New York, Marc Chandler dilansir Antara, Rabu, 7 Desember 2022 mengatakan hanya fokus besar pada pertemuan Fed minggu depan.