IHSG Berpotensi Melanjutkan Pelemahan

"Pagi ini Nikkei dibuka melemah 0,67 persen dan Kospi dibuka menguat 0,27 persen. Kami perkirakan IHSG hari ini akan bergerak melanjutkan pelemahan, seiring dengan sentimen global dan regional," sebut Samuel Research Team, dikutip dari riset hariannya, Rabu, 9 Agustus 2023.



Sementara itu, Wall Street melemah pada penutupan perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB). Hal itu terjadi setelah lembaga pemeringkat kredit Moody's menurunkan peringkat beberapa pemberi pinjaman yang mencuatkan kekhawatiran terhadap sektor perbankan Amerika Serikat (AS).

Indeks Dow Jones Industrial Average di Bursa Efek New York, AS, turun 158,64 poin atau sekitar 0,45 persen menjadi 35.314,49. Indeks S&P 500 melemah 19,06 poin atau sekitar 4.499,38. Indeks komposit Nasdaq merosot 110,07 poin atau sekitar 0,79 persen menjadi 13.884,32.

Penurunan ini dipicu keputusan Moody's yang menurunkan peringkat 10 pemberi pinjaman kecil sampai menengah dan menempatkan enam bank besar, termasuk Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street, dan Truist Financial, untuk ditinjau kemungkinan diturunkan peringkatnya.



Moody's juga memperingatkan kekuatan kredit sektor tersebut kemungkinan akan diuji oleh risiko pendanaan dan profitabilitas yang lebih lemah.



Indeks sektor perbankan S&P 500 merosot 1,1 persen, sedangkan indeks KBW Regional Banking melorot 1,4 persen. Saham Goldman Sachs dan Bank of America anjlok sekitar 1,9 persen, sedangkan saham Bank of New York Mellon dan Truist masing-masing turun 1,3 persen dan 0,6 persen.



Sebanyak delapan dari 11 sektor utama indeks S&P 500 berakhir di zona merah, dipimpin indeks sektor finansial. Indeks sektor material dan kebutuhan konsumen juga mengalami penurunan tajam. Di sisi lain, bursa saham Eropa melemah pada penutupan perdagangan Selasa, dengan indeks STOXX 600 Eropa turun 0,2 persen, seiring terpuruknya saham sektor perbankan.

