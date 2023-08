New York: Lembaga pemeringkat Moody's menurunkan peringkat kredit beberapa bank Amerika Serikat (AS) . Tak hanya itu, lembaga tersebut memperingatkan juga sedang meninjau status beberapa pemberi pinjaman terbesar negara.



Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Bank-bank yang ditinjau untuk penurunan peringkat termasuk BNY Mellon, US Bancorp, State Street, dan Truist Financial. "Hasil kuartal II banyak bank menunjukkan tekanan profitabilitas yang meningkat yang akan mengurangi kemampuan mereka untuk menghasilkan modal internal," tulis Moody's dalam sebuah catatan. Agensi juga mengubah pandangannya menjadi negatif untuk beberapa pemberi pinjaman utama. Secara keseluruhan, itu mengubah penilaian untuk 27 bank di sektor tersebut. Bank-bank yang diturunkan peringkatnya termasuk M&T Bank, Pinnacle Financial Partners, Prosperity Bank, dan BOK Financial Corp.Bank-bank yang ditinjau untuk penurunan peringkat termasuk BNY Mellon, US Bancorp, State Street, dan Truist Financial. "Hasil kuartal II banyak bank menunjukkan tekanan profitabilitas yang meningkat yang akan mengurangi kemampuan mereka untuk menghasilkan modal internal," tulis Moody's dalam sebuah catatan.

"Ini terjadi saat resesi ringan mulai terlihat, dan bank bersaing dengan risiko yang lebih besar dari suku bunga dan mengelola aset dan kewajiban mereka," tambah lembaga pemeringkat tersebut.



Runtuhnya Silicon Valley Bank dan Signature Bank awal tahun ini memicu krisis kepercayaan di sektor perbankan AS, yang menyebabkan simpanan di sejumlah bank regional meskipun pihak berwenang meluncurkan langkah-langkah darurat untuk menopang kepercayaan.



Moody's mengubah prospeknya menjadi negatif dari stabil untuk Capital One, Citizens Financial, dan Fifth Third Bancorp. Lembaga pemeringkat juga mengafirmasi peringkat PNC Financial Services Group, Citizens, dan Huntington Bancshares bersama bank lain.

(ABD)

Melansir The Business Times, Selasa, 8 Agustus 2023, Moody's memangkas peringkat 10 bank AS satu tingkat dan menempatkan beberapa raksasa perbankan dalam peninjauan untuk kemungkinan penurunan peringkat.