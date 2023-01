Jadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Pengunduran Heru Budi dari BTN Disetujui

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Berikut adalah susunan komisaris baru hasil RUPSLB BTN:

Sementara susunan Direksi BTN tidak berubah sebagai berikut:

Jakarta: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ( BTN ) menyetujui pengunduran diri Heru Budi Hartono sebagai Komisaris perseroan. Pengunduran diri Heru dilakukan sehubungan yang bersangkutan telah diangkat menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta."Pemegang saham dalam RUPSLB telah menyetujui pengunduran diri Heru Budi Hartono sebagai Komisaris. Kami Dewan Direksi dan Dewan Komisaris mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi yang diberikan Heru Budi Hartono selama menjabat sebagai Komisaris BTN," ujar Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo dalam konferensi pers usai RUPSLB BTN, Rabu, 11 Januari 2023.Haru menjelaskan, dalam RUPSLB BTN tersebut, pemegang saham juga menyetujui pengangkatan M Yusuf Permana sebagai Komisaris BTN menggantikan Heru Budi Hartono. Selain itu, RUPSLB juga menyetujui pengangkatan kembali Andi Nirwoto sebagai Direktur IT & Digital BTN.Dengan adanya komposisi Komisaris yang baru ini, BTN semakin optimistis dalam mencapai target menjadi The Best Mortgage Bank di Asia Tenggara pada 2025.Adapun Heru Budi Hartono telah dilantik sebagai Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada 17 Oktober 2022. Heru Budi Hartono telah mengirimkan surat permohonan pengunduran diri pada 12 Oktober 2022.Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan, jabatan Heru Budi Hartono selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir dengan sendirinya sejak pelantikannya sebagai Penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada 17 Oktober 2022.Komisaris Utama/Independen: Chandra M Hamzah.Wakil Komisaris Utama/Independen: Iqbal Latanro.Komisaris Independen: Ahdi Jumhari Luddin.Komisaris Independen: Armand B Arief.Komisaris Independen: Sentot A Sentausa.Komisaris: Herry Trisaputra Zuna.Komisaris: Andin Hadiyanto.Komisaris: Himawan Arief Sugoto.Komisaris: M Yusuf Permana.Direktur Utama: Haru Koesmahargyo.Wakil Direktur Utama: Nixon LP Napitupulu.Direktur Consumer: Hirwandi Gafar.Direktur Finance: Nofry Rony Poetra.Direktur Asset Management: Elisabeth Novie Riswanti.Direktur Human Capital, Compliance and Legal: Eko Waluyo.Direktur Distribution and Funding: Jasmin.Direktur Risk Management: Setiyo Wibowo.Direktur IT & Digital: Andi Nirwoto.