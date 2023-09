IHSG Bakal Mendatar Imbas BI Tahan Suku Bunga Acuan

Advertisement

Bursa Asia Pasifik terkoreksi

(HUS)

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini, berpeluang mendatar seiring dengan langkah Bank Indonesia (BI) yang menahan tingkat suku bunga acuannya di level 5,75 persen. IHSG dibuka melemah 2,83 poin atau 0,04 persen ke posisi 7.008,85. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 1,74 poin atau 0,18 persen ke posisi 968,68."IHSG pada hari ini diperkirakan bergerak sideways cenderung melemah,dengan level support 6.950 dan resistance 7.021," kata Head of Retail Research Analyst BNI Sekuritas Fanny Suherman, Jumat, 22 September 2023.Dari dalam negeri, BI dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) di level 5,75 persen, atau sesuai dengan perkiraan pasar.Kemarin, seluruh bursa kawasan regional Asia Pasifik mengalami koreksi mengikuti pergerakan bursa saham Amerika Serikat (AS) pada malam sebelumnya.Meskipun The Federal Reserve (The Fed) mempertahankan suku bunga pada pertemuan terakhir, namun mengindikasikan kenaikan suku bunga satu kali lagi pada tahun ini.Dari AS indeks Dow Jones Industrial Average ditutup melemah 1,08 persen, S&P 500 turun 1,64 persen, indeks Nasdaq terkoreksi 1,82 persen. Para pelaku pasar mulai khawatir lawmakers tidak akan mampu mencegah government shutdown.Initial jobless claims AS untuk pekan yang berakhir pada 16 September 2023 mencapai 201 ribu, atau di bawah perkiraan. Yield Treasury AS 10 tahun menyentuh level tertinggi sebesar 4,494 persen. Bursa saham regional Asia pagi ini antara lain, indeks Nikkei melemah 328,80 poin atau 1,01 persen ke 32.242,19 indeks Hang Seng menguat 22,60 poin atau 0,13 persen ke 17.678,01.Kemudian indeks Shanghai menguat 5,45 poin atau 0,18 persen ke 3.090,15, dan indeks Straits Times melemah 11,77 poin atau 0,37 persen ke 3.191,04.