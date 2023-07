Diprediksi Bullish, IHSG Lanjutkan Kenaikan

baca juga: IHSG Berpotensi Bergerak Labil Hari Ini





Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) melanjutkan kenaikan pada pembukaan perdagangan hari ini. IHSG bergerak pada rentang 6.828 hingga 6.854. IHSG naik sebesar 0,28 persen atau 19,55 bps ke level 6.854 pada pembukaan perdagangan Kamis, 20 Juli 2023. Volume perdagangan tercatat sebesar 2,9 miliar lembar.Melansir Investing.com, pada penutupan perdagangan Rabu, 19 Juli 2023 waktu setempat, indeks saham S&P 500 mencetak kenaikan sebesar 0,24 persen, Nasdaq mencetak kenaikan sebesar 0,03 persen, dan DJIA mencetak kenaikan sebesar 0,31 persen.Saham Warner Bros, Sirius, Zscaler inc, Verizon Communication, Coca-Cola Co, dan Walt Disney co mengalami kenaikan pada penutupan perdagangan kemarin. Sementara itu saham seperti Boeing Co, Microsoft Corp, American Express, Dow Inc, dan Omnicom melemah.Sebelum itu, AS melaporkan pertumbuhan penjualan ritel (Juni) yang dirilis di bawah ekspektasi, tumbuh hanya 0,2 persen secara bulanan dan 1,49 persen secara tahunan; tak mampu memenuhi ekspektasi dan jelas di bawah bulan sebelumnya.Demikian pula industrial production (Juni) mereka yang terdata malah catatkan pertumbuhan negatif 0.43 persen yoy dan minus 0,5 persen mom, sangat jauh di luar dugaan yang memperkirakan pertumbuhan positif atau setidaknya flat.Data kesehatan sektor properti pun telah dipublikasikan, yakni US Building Permits dan Housing Starts di Juni seluruhnya menunjukkan penurunan.Menimbang sentimen yang bergulir di pasar, analis NH Korindo Sekuritas menyarankan untuk memanfaatkan momentum pullback sebagai kesempatan untuk Buy on Weakness (bertahap)."IHSG diproyeksi bergerak bullish," sebut analis NH Korindo Sekuritas.