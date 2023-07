IHSG Berpotensi Bergerak Labil Hari Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Departemen Perdagangan AS melaporkan pembangunan rumah baru AS turun 8,0 persen menjadi 1,43 juta unit pada Juni secara tahunan, menyusul kenaikan pada Mei. Departemen Perdagangan AS lebih lanjut melaporkan izin mendirikan bangunan AS, yang dapat mengisyaratkan pembangunan rumah di masa depan, turun 3,7 persen pada Juni.Sedangkan harga minyak mentah dunia melemah lagi. Minyak dunia melemah setelah pedagang melakukan aksi ambil untung setelah kenaikan harga tinggi minyak mentah dunia selama beberapa hari terakhir.Harga minyak mentah acuan WTI turun sebesar 0,13 persen atau 0,10 bps ke level USD75,54 per barel. Harga minyak mentah brent berjangka melemah 0,11 persen atau 0,09 poin ke level USD79,54 per barel.Analis di Price Futures Group Phil Flynn menuturkan pelaku pasar mengambil keuntungan dari harga yang lebih tinggi. Kekuatan dalam indeks dolar AS juga membebani harga minyak dunia. Greenback yang lebih kuat membuat minyak mentah lebih mahal bagi investor yang memegang mata uang lain.