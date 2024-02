Strategi Great Eastern Life Indonesia Jangkau 3 Juta Generasi Sandwich

Advertisement

Generasi sandwich diajak berpikir positif

Jakarta: Berdasarkan Survei Penduduk Antar-Sensus (Supas) menunjukkan sejak 2012 hingga 2040, Indonesia berada dalam periode bonus demografi, yakni penduduk usia produktif lebih besar dibanding usia nonproduktif dengan proporsi lebih dari 60 persen dari total penduduk Indonesia.Jika diproposikan terhadap penduduk usia produktif tersebut, jumlah generasi sandwich tercatat sebesar 56 juta orang, berdasarkan Survei Litbang Kompas pada Agustus 2022 di 34 provinsi.Kondisi tersebut membuat Great Eastern Life Indonesia terus berkomitmen mendukung para generasi sandwich melalui kampanye Reach for Great Generation. Sama halnya dengan fase pertama, kampanye Reach for Great Generation ini bertujuan menginspirasi dan mengiringi perjalanan generasi sandwich, generasi yang menanggung hidup lebih dari dua generasi, agar mereka dapat menjadi Great Generation.Lewat kampanye ini, Great Eastern Life Indonesia menunjukkan kehadirannya sebagai penyedia solusi perlindungan bagi segmen masyarakat, khususnya bagi generasi sandwich.Ketua Umum Koalisi Kependudukan Indonesia Sonny Harry B Harmadi menyatakan jika Indonesia gagal mengonversi bonus demografi menjadi bonus kesejahteraan, setelah 2040 akan terjadi ledakan generasi sandwich yang lebih banyak lagi.Oleh karena itu, Great Eastern Life Indonesia memandang sangat penting untuk memutus rantai generasi sandwich dan mencetak generasi hebat, great generation, salah satunya dengan memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan dan memiliki perlindungan asuransi.Perencana keuangan Fellexandro Ruby menyapa Great Generation di media sosial dengan konten edukasi di Instagram Reels dan memantik audiensnya untuk membagikan low moment dan great moment dalam proses menjadi generasi sandwich.Andien Aisyah, aktris dan penyanyi, pun turut ambil bagian dalam menciptakan perbicangan di media sosial. Lewat kontennya, Andien Aisyah membagikan kilas balik kisah perjuangannya melalui berbagai low moment ketika merintis karier sebagai penyanyi, menjadi istri, menjadi ibu, menjadi anak yang tetap bertanggung jawab terhadap orang tuanya, hingga bisa meraih great moment versinya.Kemudian, Fellexandro Ruby, Andien Aisyah dan perwakilan dari Great Eastern Life Indonesia pun berbincang bersama di Instagram Live dengan mengusung topik "Reach for Great Generation: Berdamai dengan Beban, Jadi Great Generation Tak Hanya Impian" tersebut menciptakan berbagai perspektif yang menginspirasi generasi sandwich. Baik dari sisi perencana keuangan, sosok tokoh publik yang inspiratif, hingga representasi Great Eastern Life Indonesia yang menginformasikan solusi perlindungan yang sesuai untuk generasi sandwich.Di sisi lain, Great Eastern Life Indonesia menggelar Instagram Live Great Talks bersama Edward Suhadi, seorang aktor dan penulis buku "Mulai Mengerti: Hidup Sebenarnya Bisa Lebih Mudah". Lewat perbincangan itu, Edward Suhadi membahas tentang bagaimana generasi sandwich bisa melewati berbagai kendala dan pemikiran yang kerap muncul dalam prosesnya untuk jadi hebat.Lewat obrolan yang berlangsung selama satu jam tersebut, Edward menginspirasi para penonton, khususnya generasi sandwich, agar berani lepas dari belenggu pikiran yang negatif. Meski generasi sandwich tidak punya privilege sesuai dengan standar hidup kebanyakan orang, tetapi kembali lagi pada pola pikir masing-masing."Zaman sekarang jauh lebih rumit karena dinamika media sosial membuat manusia saling iri, tetapi tentunya tidak serta menjadikan generasi sandwich yang tidak punya privilage tidak bisa sukses," tegas Edward Suhadi.Yang terpenting ialah bagaimana generasi sandwich berani jujur terhadap diri sendiri, berkumpul dengan lingkungan pertemanan yang saling mendukung, dan tidak terjebak dalam perspektif negatif yang menyatakan generasi sandwich tidak bisa mencapai financial freedom. Menurut Edward, salah satu penyebab dari banyak bebannya yang kerap dirasakan oleh generasi sandwich ialah kendala komunikasi, baik ke generasi atasnya maupun generasi bawahnya.Padahal, komunikasi adalah kunci utama. Penting untuk generasi sandwich terbuka menyampaikan kondisi kemampuan yang sebenarnya, misal kepada orang tua. Dengan begitu, tidak ada asumsi antara semua pihak yang bisa menyebabkan timbulnya salah prasangka."Kami berharap seluruh rangkaian kampanye Reach for Great Generation dapat benar-benar menginspirasi dan berdampak untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk para Sandwich Generation dalam proses merintis kebebasan finansial hingga bisa bertransformasi menjadi Great Generation," ujar Head of Marketing Great Eastern Life Indonesia, Roy Hendrata Gozalie, dalam keterangan tertulis, Senin, 29 Januari 2024.