Yah! Rupiah Selasa Pagi Turun Tipis ke Rp14.979/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan awal pekan ini kembali mengalami pelemahan.Mengutip data Bloomberg, Selasa, 20 September 2022, nilai tukar rupiah terhadap USD berada di level Rp14.979 per USD. Mata uang Garuda tersebut turun tipis 1,5 poin atau setara 0,01 persen dari posisi Rp14.977,5 per USD pada penutupan perdagangan sebelumnya.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp14.977,5 per USD hingga Rp14.983 per USD. Sementara year to date (ytd) return terpantau sebesar 5,02 persen.Data Yahoo Finance menunjukkan rupiah justru menguat. Rupiah bertengger di posisi Rp14.970 per USD, menguat tipis lima poin atau 0,03 persen dari Rp14.975 per USD.Ekonom Senior Mirae Asset Sekuritas Rully Arya mengatakan saat ini memang pasar masih lebih fokus kepada The Fed yang kemungkinan menaikkan Fed Fund Rate 75 bps menjadi 3,25 persen dan respons yang akan dilakukan oleh BI.Pelaku pasar memperkirakan bank sentral AS akan tetap agresif ketika menaikkan suku bunga acuannya. Investor memproyeksikan The Fed akan menaikkan suku bunga 75 basis poin pada pertemuan September ini dengan beberapa peluang kenaikan 100 basis poin.Dengan kenaikan suku bunga The Fed, lanjut Rully, Bank Indonesia diprediksi juga akan menaikkan suku bunga acuannya atau BI 7-Day Reverse Repo Rate."Kami memperkirakan BI akan menaikkan 25 bps pada RDG pekan ini, sehingga BI7DRR menjadi empat persen," ujar Rully.