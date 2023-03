IHSG Pagi Dibuka Menghijau, Bakal Full Senyum Gak Hari Ini Nih?

IHSG Rabu, 29 Maret 2023, perdagangan pagi dibuka di posisi 6.760 dan tak lama langsung menguat ke 6.788. Level tertinggi di 6.792 dan terendah di 6.776. Volume perdagangan pagi ini tercatat sebanyak 1,9 miliar lembar saham senilai Rp1,04 triliun. Sebanyak 239 saham menguat, sebanyak 127 saham melemah, dan sebanyak 196 saham stagnan.



Sementara itu, rata-rata indeks utama Wall Street bergerak turun pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu pagi WIB), ditekan oleh kenaikan imbal hasil treasury AS. Kondisi itu terjadi di tengah gejolak pasar keuangan yang perlahan mulai mereda dan inflasi masih memanas.

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu pagi terpantau menghijau, tak sejalan dengan pergerakan bursa saham global yang mengalami pelemahan. Meski menguat, namun para investor harus tetap berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham guna mengamankan keuntungan dan meminimalkan kerugian.

Sebanyak enam dari 11 sektor utama S&P 500 berakhir di zona merah, dengan layanan komunikasi dan perawatan kesehatan masing-masing turun 1,02 persen dan 0,57 persen, memimpin penurunan. Energi naik 1,45 persen, kelompok berkinerja terbaik.

Investor masih mengkhawatirkan sistem perbankan

Investor tetap mengkhawatirkan stabilitas sistem perbankan di kedua sisi Atlantik. Sebuah rebound dalam imbal hasil obligasi Pemerintah Amerika Serikat (AS) membebani ekuitas, khususnya di pertumbuhan saham.



Imbal hasil pada benchmark US treasury 10 tahun naik empat basis poin menjadi diperdagangkan pada 3,57 persen di akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Imbal hasil pada treasury dua tahun naik lebih dari 11 basis poin untuk diperdagangkan di atas empat persen, pulih dari penurunan krisis bank.



Di sisi ekonomi, indeks kepercayaan konsumen AS meningkat menjadi 104,2 pada Maret dari 103,4 pada Februari, The Conference Board yang berbasis di New York melaporkan. Angka tersebut melebihi perkiraan, tetapi tetap di bawah level rata-rata 104,5 yang terlihat pada 2022.

