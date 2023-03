Bakal Makin Melejit, Bank Dunia: Fintech RI Lebih Murah dan Efisien!

baca juga: FSB Ungkap Tantangan Mengelola Aset Kripto





Bali: World Bank atau Bank Dunia yakin perkembangan industri financial technology (fintech) akan semakin pesat di Indonesia. Bahkan, perkembangan fintech akan semakin besar karena selain memiliki biaya murah, fintech juga bergerak lebih lincah ketimbang perbankan."Tidak seperti bank konvensional yang sangat mahal, fintech cost-nya murah bisa menurunkan penghalang (barrier) pendanaan di sektor rural dan urban area," kata Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Satu Kahkonen dalam Side Event ASEAN Summit 2023, Selasa, 28 Maret 2023.Dia mengatakan digitalisasi berperan besar dalam mendorong perkembangan fintech. Semakin banyak masyarakat yang melek teknologi membuat fintech akan menjadi game changing dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu mendatang."Digitalizing di Indonesia sudah tumbuh, tetapi sangat fundamental untuk fintech sector, saya kira akan perlu dilihat bagaimana ini bekerja dan inovasi akan tumbuh ketika mereka akan tumbuh," kata dia.Faktor yang mendorong adalah kepemilikan smartphone yang meningkat di Indonesia. Semakin banyak smartphone memberikan peluang bagi terciptanya kenaikan transaksi di industri keuangan digital."Fintech juga memperkecil gap literasi keuangan pelaku UMKM. Partnership fintech dengan bank membantu menurunkan gap itu, Perusahaan fintech menciptakan kompetisi yang efisien," jelas dia.Dia mengatakan banyak gap atau kesenjangan dalam penetrasi fintech di Indonesia. Beberapa kesenjangan muncul dari kawasan rural area yang kurang memiliki akses keuangan ketimbang urban area."Rural area kurang memiliki akses finansial ketimbang di urban area. Ini karena (perbedaan) income serta kewajiban dari financial services yang menyertakan jaminan. Young people kurang memiliki bank account ketimbang old people," tegas dia.Dia juga menambahkan ada gap antara pria dan wanita. Gap ini bisa diatasi dengan training mengenai financial literacy serta caranya mengatur keuangan. Selain itu, faktor kurangnya partisipasi perempuan dalam dunia ketenagakerjaan juga turut menyebabkan gap antara pria dan wanita."Perlu ada financial literacy atau training, capacity building. Kita akan suka karena partisipasi perempuan di labour force sangat kecil ketika itu tumbuh maka literasi financial juga akan tumbuh," jelas dia.