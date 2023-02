Ingin Punya Asuransi Mobil All Risk, Apa Saja yang Ditanggung?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

1. Kerusakan di jalan

2. Tindak kejahatan dan pencurian

3. Kebakaran

Kebakaran juga menjadi jenis risiko pada kerusakan mobil yang ditanggung asuransi. Kebakaran yang dimaksud bisa disebabkan terkena petir, terkena barang lain yang terbakar, rusak karena upaya pemulihan kebakaran, dan lainnya.

4. Jaminan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga

5. Biaya penjagaan atau pengangkutan menuju bengkel terdekat

6. Sebab-sebab yang muncul selama penyeberangan laut menggunakan kapal feri

Pengecualian pertanggungan asuransi mobil all risk

Adapun beberapa hal yang termasuk dalam pengecualian dalam pertanggungan asuransi mobil All Risk terdiri dari:

Perlindungan atas aksesori mobil.

Kerusakan akibat penggunaan mobil untuk kursus menyetir.

Pencurian oleh anggota keluarga sendiri, termasuk juga saudara atau orang yang tinggal dalam satu rumah.

Kerusakan yang terjadi akibat mengikuti perlombaan, karnaval, pawai, kampanye, maupun unjuk rasa.

Kerugian yang disebabkan oleh adanya kelebihan muatan dan kapasitas standar yang ditentukan oleh pabrik.

Beberapa produk asuransi all risk dari perusahaan yang berbeda mungkin juga memiliki kondisi pengecualian yang bervariasi. Untuk itu, pastikan untuk membaca polis dengan teliti.

