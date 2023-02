Mengenal Sosok Investor Kawakan Warren Buffet, Sudah Beli Saham di Usia 11 Tahun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Di dunia pasar modal dan investasi mungkin tidak ada yang tidak mengenal Warren Buffet. Warren Buffet adalah seorang investor senior, pengusaha dan filantropis asal Amerika Serikat.Berdasarkan daftar terbaru 10 orang terkaya di dunia versi Forbes, saat ini kekayaan pria berusia 92 tahun itu mencapai USD106,8 miliar. Adapun sumber kekayaan Warren Buffet utama berasal dari Berkshire Hathaway.Bagi kamu yang belum mengenal sosoknya, Tim Medcom.id merangkum fakta-fakta soal Warren Buffett.Nama lengkap Warren Buffett adalah Warren Edward Buffet. Ia lahir pada 30 Agustus 1930 di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat. Ayahnya adalah pialang saham sekaligus anggota Kongres AS dari Partai Republik.Buffett kecil sudah tertarik pada dunia investasi. Saat berusia 10 tahun ia telah mengenal Wall Street , berbeda dengan kawan seusianya saat itu yang masih asyik bermain stickball di jalan.Saat berkunjung ke New York, Buffett dan ayahnya bergabung dengan At Mol, pria berkebangsaan Belanda yang merupakan anggota Bursa Efek New York, untuk makan siang.Dari pertemuan itu, Buffett bertekad mendedikasikan hidupnya untuk menghasilkan uang. Buffett membeli saham pertamanya pada usia 11 tahun.Dia membeli tiga saham Cities Services Preferred dengan harga USD38 per saham. Buffett muda mempertahankan saham tersebut meskipun terjadi penurunan harga dengan cepat, menjadi USD27 per saham, dan segera menjualnya setelah harganya USD40.Keuntungan yang didapat Buffett sebetulnya bisa menjadi luar biasa apabila dia mau menunggu sedikit lebih lama karena saham Cities Services Preferred akhirnya melonjak hingga hampir USD200 per saham.Pengalaman itu memberikan pelajaran keuangan yang penting baginya. Buy and Hold, menjadi acuan para investor hingga hari ini.Dengan kalkulasi investasi yang baik, Buffet muda berhasil menginvestasi keuntungan dengan membeli kebun pertanian di usia 15 tahun.Selain bermain saham, Buffett di masa sekolah menengah menjalankan bisnis pinball yang menguntungkan bersama seorang temannya, Don Danley. Dia menawarkan skema bisnis pada Danley setelah membeli mesin pinball bekas seharga USD25.Kesepakatan pun terjadi antara duo Buffett-Danley dan Erico. Mesin pinball bekas itu berhasil menghasilkan USD4 pada hari pertama dioperasikan.Kesuksesan itu tidak membuat Buffett dan Danley berpuas diri. Alih-alih membelanjakan keuntungannya, mereka memilih menginvestasikan kembali untuk membeli lebih banyak mesin.Dalam beberapa bulan, Buffett berhasil menjadi juragan pinball dengan beberapa mesin yang beroperasi di beberapa barbershop di kotanya, meski akhirnya dia menjual bisnisnya senilai lebih dari USD1.000 setelah satu tahun.Selain bisnis pinball, Buffett remaja melakukan sejumlah pekerjaan seperti mengantarkan koran, menjual permen karet dan soda, serta mencuci mobil.Dari perjalanan hidup Warren Buffett, terdapat fakta menarik yakni dia pernah ditolak Harvard Business School. Setelah lulus dari Universitas Nebraska ia mengikuti seleksi masuk Harvard Business School namun gagal.Melansir Britannica.com, pada Juni 2006 Buffett berencana menyumbangkan lebih dari 80 persen kekayaannya untuk yayasan amal. Pada 2020 dia menaikkan jumlah itu menjadi 99 persen. Adapun penerima utamanya adalah Bill & Melinda Gates Foundation.Meskipun menjadi miliarder, Buffett lebih suka hidup sederhana. Dia saat ini tetap memilih tinggal di rumah, menonton televisi sambil makan popcorn.Saat ini Buffet menanamkan sahamnya pada perusahaan-perusahaan besar, antara lain Amazon, Apple, Coca Cola, JPMorgan Chase dan punya kepemilikan di Bank of America, American Express, US Bancorp, Kraft Heinz dan masih banyak lainnya.