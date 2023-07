Rupiah Kembali Melemah, Ini Penyebabnya

Baca juga: Data PDB AS Tekan Pergerakan Rupiah





Jakarta: Nilai tukar rupiah (kurs rupiah) terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada penutupan perdagangan akhir pekan tidak bertenaga, alias melemah.Mengacu data Bloomberg, Jumat, 28 Juli 2023, rupiah kembali menjauhi level Rp15 ribu per USD yakni parkir di level Rp15.105 per USD, melemah 105 poin atau 0,7 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.Sementara jika mengacu gerak rupiah pada data Yahoo Finance, pelemahan mata uang Garuda itu tidak terlalu dalam yakni hanya 96 poin atau 0,64 persen menjadi Rp15.090 per USD.Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, pelemahan rupiah dipicu oleh melonjaknya nilai tukar dolar AS setelah data ekonomi AS menunjukan pertumbuhan lebih cepat dari yang diharapkan pada kuartal kedua.Hal itu memingkinkan resesi semakin kecil pada paruh kedua tahun ini."Hal ini meningkatkan kemungkinan Federal Reserve dapat menaikkan suku bunga lebih lanjut, setelah melakukannya sekali lagi pada Rabu, jika terus melihat angka ekonomi yang kuat secara keseluruhan," tuturnya.Pedagang juga telah berubah sedikit waspada pada Jumat menjelang rilis indeks pengeluaran konsumsi pribadi bulan Juni, yang menjadi pengukur inflasi favorit Fed.