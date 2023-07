Data PDB AS Tekan Pergerakan Rupiah

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(ANN)

Jakarta: Nilai tukar rupiah (kurs rupiah) terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat pagi, kembali bergerak melemah diatas level Rp15 ribu per USD.Mengacu data Bloomberg, Jumat, 28 Juli 2023, pukul 09.10 WIB rupiah berada di posisi Rp15.076 per USD, melemah 76 poin atau 0,51 persen dibandingkan posisi penutupan perdagangan kemarin di posisi Rp15 ribu per USD.Menurut data itu, rupiah pada hari ini akan bergerak di level Rp15.060 hingga Rp15.076 per USD.Senada, data Yahoo Finance juga menyatakan rupiah bergerak melemah pada pagi ini yaitu menuju Rp15.075 per USD. Untuk hari rupiah ditaksir akan bergerak di level Rp14.994 hingga Rp15.078 per USD.Seperti diketahui, kurs dolar Amerika Serikat (USD) menguat secara signifikan pada Kamis waktu setempat (Jumat pagi WIB), setelah rilis data ekonomi AS yang lebih baik dari perkiraan.Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,86 persen menjadi 101,7678 pada akhir perdagangan.Departemen Perdagangan AS mengatakan, Produk Domestik Bruto (PDB) AS tumbuh pada tingkat musiman dan inflasi disesuaikan 2,4 persen pada tingkat tahunan pada kuartal kedua. Anka tersebut lebih cepat dari perkiraan para ekonom.